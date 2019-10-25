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Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лечче»

сегодня, 18:44
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 16:00 Не начался

Пресс-служба «Ювентуса» в твиттере объявила состав команды на выездной матч Серии А против «Лечче».

В него вошли 22 футболиста, но среди них нет одного из лидеров команды - португальского нападающего Криштиану Роналду.

Скорее всего, 34-летнему форварду просто дали отдохнуть после тяжелого матча в Лиге чемпионов против «Локомотива».

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Все комментарии
League1
League1
   161 / 885
сегодня в 21:34
В общем правильно. Зачем ему лечо какое-то, не царское это дело. Это плебейское меськино дело воевать с лечами, да осасунами.
NGYRZ
NGYRZ
   374 / 885
сегодня в 19:11
Так и знал, что он не сыграет,

У Сарри очень энергозатратный футбол для тех, кому уже за 30.

Рону надо как Месси, поменьше сил тратить на бег и в нужный момент выстреливать!
drug01
drug01
   101 / 885
сегодня в 18:47
Ему нужен отдых
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