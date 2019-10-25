Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лечче»

Пресс-служба «Ювентуса» в твиттере объявила состав команды на выездной матч Серии А против «Лечче».
В него вошли 22 футболиста, но среди них нет одного из лидеров команды - португальского нападающего Криштиану Роналду.
Скорее всего, 34-летнему форварду просто дали отдохнуть после тяжелого матча в Лиге чемпионов против «Локомотива».
📄 Squad list is IN! Here is the Bianconeri team departing for Apulia ⚪️⚫️#LecceJuve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/uVaSFuOoP7— JuventusFC (@juventusfcen) 25 октября 2019 г.
У Сарри очень энергозатратный футбол для тех, кому уже за 30.
Рону надо как Месси, поменьше сил тратить на бег и в нужный момент выстреливать!
У Сарри очень энергозатратный футбол для тех, кому уже за 30.
Рону надо как Месси, поменьше сил тратить на бег и в нужный момент выстреливать!