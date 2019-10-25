Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лечче»

сегодня, 18:44

Пресс-служба «Ювентуса» в твиттере объявила состав команды на выездной матч Серии А против «Лечче».

В него вошли 22 футболиста, но среди них нет одного из лидеров команды - португальского нападающего .

Скорее всего, 34-летнему форварду просто дали отдохнуть после тяжелого матча в Лиге чемпионов против «Локомотива».