ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Ференцварошем»

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Обляков, Кучаев, Сигурдссон, Ахметов, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Лукас Сантос, Нисимура, Бистрович, Гогуа, Бийол, Шарлия.
Состав на домашний матч @EuropaLeague #ЦСКАференцварош!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 октября 2019 г.
Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, @HordurM34, Кучаев, @akhmetov77i, Обляков, @NikolaVlai, @arnorsigurdsson, Чалов pic.twitter.com/l4v4hKB4Nz
Ранее стало известно, что матч посетит звезда UFC Конор Макгрегор.
Пройдет?
Пройдет?