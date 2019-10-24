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ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Ференцварошем»

вчера, 18:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)ФеренцварошМатч завершен

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем».

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Обляков, Кучаев, Сигурдссон, Ахметов, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Лукас Сантос, Нисимура, Бистрович, Гогуа, Бийол, Шарлия.

Ранее стало известно, что матч посетит звезда UFC Конор Макгрегор.

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Все комментарии
bratskij
bratskij
   762 / 883
вчера в 21:43
    VAN ARM
    VAN ARM ответил Don trambon
       207 / 883
    вчера в 21:41
    О Карпов. Можно ставить что Ференцварош забьёт.
    забил)
    За адекватность
    За адекватность ответил mangoх12
       32 / 883
    вчера в 20:04
    аБЛЯков - снова в 10 м играть ((
    Хоть и не болельщик "ЦСКА", но болею за все наши клубы в ЕК. Посмею предположить, что протеже главного тренер будет в очередной раз браться за все стандарты, а пользы будет 0, хотелось бы ошибиться.
    cska59
    cska59
       248 / 883
    вчера в 19:49
    Опорники в запасе,Обляков в старте ..... Удачи нашему клубу .
    BenderBender
    BenderBender
       134 / 883
    вчера в 19:48
    Победы Реброву
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил Андрей Салиев
       146 / 883
    вчера в 19:48
    Мысленно).Нет проблем).Поддержаю!!!)
    BenderBender
    BenderBender ответил RussianMango
       134 / 883
    вчера в 19:46
    Никакого слива. Просто не могут ничего
    Андрей Салиев
    Андрей Салиев ответил Сергеевич вернулся1
       828 / 883
    вчера в 19:41
    Поддержай меня
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответил Андрей Салиев
       146 / 883
    вчера в 19:34
    Это к Гинеру).
    VIPded
    VIPded
       42 / 883
    вчера в 19:29
    Удачи ЦСКА!!!
    azures
    azures
       43 / 883
    вчера в 19:26
    Удачи коням и шикарной победы!
    Союзник противников
    Союзник противников
       15 / 883
    вчера в 19:23
    А где "Ференцварош",я только трёх из их состава знаю:Пушкаш,Секешфёхервар и Ваньяхуньяд...
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       436 / 883
    вчера в 19:22
    Долгожданной победы!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       171 / 883
    вчера в 19:15
    Желаю только победы
    Андрей Салиев
    Андрей Салиев
       828 / 883
    вчера в 19:14
    Пацаны 400к поставил на победу ЦСКА
    Пройдет?
    Союзник противников
    Союзник противников
       15 / 883
    вчера в 19:07
    Пральна:Ничейный состав не меняют! Ахметка,Ванька на месте...страна к концерту готова.
    Footbolista
    Footbolista ответил cska1948
       5 / 883
    вчера в 19:06
    Точно...отступать некуда...позади места закончились...
    Sergey Z
    Sergey Z
       193 / 883
    вчера в 19:06
    Армейцам только победы!!!
    Z. Kramer
    Z. Kramer
       439 / 883
    вчера в 19:06
    Обляков? Ну тут всё ясно.
    Absinthe3
    Absinthe3
       24 / 883
    вчера в 19:02
    Акинфеев, Обляков, Ахметов, Чалов... Где Васин? Обещали же((
    pam06
    pam06
       12 / 883
    вчера в 19:01
    Феерии ждать не приходится!!! Надежда только на то, что Игорь сотворит чудо (простых спасений уже не хватает), да Влашич будет вездесущ, Фернандес сможет избавиться от опеки, Чалова прорвет, а всем остальным просто надоест быть статистами! Очень много если, но пусть сегодня они сложатся воедино!!!
    SHMEL
    SHMEL
       53 / 883
    вчера в 18:58
    Что-то тревожно...
    mangoх12
    mangoх12
       9 / 883
    вчера в 18:57
    аБЛЯков - снова в 10 м играть ((
    RussianMango
    RussianMango
       121 / 883
    вчера в 18:57
    Судя по составу, можно делать вывод, что кони сегодня не победят.....будет слив.
    Don trambon
    Don trambon
       174 / 883
    вчера в 18:54
    А 400 тысячного Гогуа, мвп трасферного окна, личную победу бабая и гинера на ТО для зенита берегут?
    cska1948
    cska1948
       88 / 883
    вчера в 18:53
    Отступать больше некуда, пора побеждать!
    cska plus
    cska plus
       6 / 883
    вчера в 18:53
    Снова Обляков((
    Don trambon
    Don trambon
       174 / 883
    вчера в 18:52
    О Карпов. Можно ставить что Ференцварош забьёт.
    VAN ARM
    VAN ARM
       207 / 883
    вчера в 18:51
    удачи парни!!
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