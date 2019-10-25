Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

Бывший тренер «Зенита» вспомнил о своей работе в питерском клубе. Специалист отработал один сезон-2016/17. «Зенит» тогда финишировал на третьем месте.

Я осознал, что у «Зенита» игра строится через физику, силу и борьбу. Я же хотел построить игру через тактику, через движение на поле. У руководства «Зенита» не было терпения для того, чтобы построить настоящую команду. Деньги были, а терпения не было.

В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. В «Зените» только говорят про академию, но не придерживаются курса на воспитание молодых игроков, а я хотел это изменить, хотел привить ближайшему резерву мысль о том, что завтра они могут стать основой. Но они продолжали работать так, будто они вечные резервисты.

Руководство «Зенита» хотело, чтобы я брал молодого наиболее талантливого футболиста и тут же превращал его в игрока основы. Это невозможно.

Как только я пришел, они продали игроков на более чем 100 млн евро: Гарая, Халка, Витселя… Дани на тот момент был травмирован, Ломбертс был не в форме. Им было необходимо терпение: подождать еще год, чтобы в команде выросла смена, но в «Зените» этого не сделали.

После моего ухода «Зенит» потратил более 150 млн евро и закончил чемпионат пятым. У них не было терпения, чтобы вырастить новых игроков. Я рад, что сумел оставить след в истории «Зенита», со мной они заработали больше всего очков. Руководству нужно было только подождать, пока подрастут молодые игроки. Я рассчитывал два-три года строить команду, как в сборной Турции, например, где я снизил средний возраст команды с 30 до 24 лет.