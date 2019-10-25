Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу вспомнил о своей работе в питерском клубе. Специалист отработал один сезон-2016/17. «Зенит» тогда финишировал на третьем месте.
Я осознал, что у «Зенита» игра строится через физику, силу и борьбу. Я же хотел построить игру через тактику, через движение на поле. У руководства «Зенита» не было терпения для того, чтобы построить настоящую команду. Деньги были, а терпения не было.
В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. В «Зените» только говорят про академию, но не придерживаются курса на воспитание молодых игроков, а я хотел это изменить, хотел привить ближайшему резерву мысль о том, что завтра они могут стать основой. Но они продолжали работать так, будто они вечные резервисты.
Руководство «Зенита» хотело, чтобы я брал молодого наиболее талантливого футболиста и тут же превращал его в игрока основы. Это невозможно.
Как только я пришел, они продали игроков на более чем 100 млн евро: Гарая, Халка, Витселя… Дани на тот момент был травмирован, Ломбертс был не в форме. Им было необходимо терпение: подождать еще год, чтобы в команде выросла смена, но в «Зените» этого не сделали.
После моего ухода «Зенит» потратил более 150 млн евро и закончил чемпионат пятым. У них не было терпения, чтобы вырастить новых игроков. Я рад, что сумел оставить след в истории «Зенита», со мной они заработали больше всего очков. Руководству нужно было только подождать, пока подрастут молодые игроки. Я рассчитывал два-три года строить команду, как в сборной Турции, например, где я снизил средний возраст команды с 30 до 24 лет.
В этом же интервью Луческу прокомментировал переход Ракицкого в «Зенит» из «Шахтера».
Берёшь второй бюджет...добавляешь приправ на 42 млн евро...и..
.....и 12-е место...
Берёшь второй бюджет...добавляешь приправ на 42 млн евро...и..
.....и 12-е место...
Вопрос: зачем вообще Питеру футбольный клуб, если все остальные команды в городе убиты а та что есть - самый настоящий трутень! Может поступить как пчелы и выгнать его?! Собирались же в свое время в укроп!!!
И по поводу хлеба пример неудачный - ты его покупаешь потому что его продают! Так вот и берите игроков выставленных на трансфер!
И да, кстати, я вот например дома иногда хлеб сам пеку (вкуснее магазинного, потому как муку беру высшего сорта, кефир натуральный, яйца домашние и кое какие травки и специи добавляю!), редко правда, но бывает!
Вопрос: зачем вообще Питеру футбольный клуб, если все остальные команды в городе убиты а та что есть - самый настоящий трутень! Может поступить как пчелы и выгнать его?! Собирались же в свое время в укроп!!!
И по поводу хлеба пример неудачный - ты его покупаешь потому что его продают! Так вот и берите игроков выставленных на трансфер!
И да, кстати, я вот например дома иногда хлеб сам пеку (вкуснее магазинного, потому как муку беру высшего сорта, кефир натуральный, яйца домашние и кое какие травки и специи добавляю!), редко правда, но бывает!
Очень противоречивые чувства вызывает данный специалист
Один только позор от Анжи 0:4 (в КР 2016) чего стоит.
Но и отыгранные 0:3 у Маккаби (4:3) - это круто!
Но, по сути, кроме Супер Кубка (2016, 1:0 у ЦСКА) ничего с Зенитом не выиграл...
Очень противоречивые чувства вызывает данный специалист
Один только позор от Анжи 0:4 (в КР 2016) чего стоит.
Но и отыгранные 0:3 у Маккаби (4:3) - это круто!
Но, по сути, кроме Супер Кубка (2016, 1:0 у ЦСКА) ничего с Зенитом не выиграл...
У каждой команды свой путь...
Кто то растит своих игроков давая им шанс в первой команде...
Кто то строит основу на игроках неплохо проявивших себя в других клубах...
Я например хлеб дома тоже не пеку....
Доверяю профессионалам....и покупаю его ......))
В финале ЛЕ 2019 Челси - Арсенал из 22-х игроков вышедших на поле вообще был лишь один англичанин.....
У каждой команды свой путь...
Кто то растит своих игроков давая им шанс в первой команде...
Кто то строит основу на игроках неплохо проявивших себя в других клубах...
Я например хлеб дома тоже не пеку....
Доверяю профессионалам....и покупаю его ......))
В финале ЛЕ 2019 Челси - Арсенал из 22-х игроков вышедших на поле вообще был лишь один англичанин.....
А почему выборочно фамилии перечисляются? Азмун, Барриос, Оздоев, Кузяев, Лунев сильно прибавили в Зените все, и увеличили свою стоимость, ну а слабых надо отсеивать, иначе можно и от Браги вылететь с позором!
А почему выборочно фамилии перечисляются? Азмун, Барриос, Оздоев, Кузяев, Лунев сильно прибавили в Зените все, и увеличили свою стоимость, ну а слабых надо отсеивать, иначе можно и от Браги вылететь с позором!
Это ты перечислил воспитанников академии Зенита?!)))))))
Да и вообще перечисленные тобою игроки заиграли: Азмун в Рубине в 17 лет а Дриусси в Ривер Плейте!!! А у Караваева всего 4 игры за Зенит из которых 2 бомжи проиграли!!!
P.S. Мирча, в Зените нет молодежи а та что есть где то там по низшим лигам тусуется да по 7 мячей от Бенфики всасывает!!!
Это ты перечислил воспитанников академии Зенита?!)))))))
Да и вообще перечисленные тобою игроки заиграли: Азмун в Рубине в 17 лет а Дриусси в Ривер Плейте!!! А у Караваева всего 4 игры за Зенит из которых 2 бомжи проиграли!!!
P.S. Мирча, в Зените нет молодежи а та что есть где то там по низшим лигам тусуется да по 7 мячей от Бенфики всасывает!!!