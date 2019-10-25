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Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам»

сегодня, 20:53

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу вспомнил о своей работе в питерском клубе. Специалист отработал один сезон-2016/17. «Зенит» тогда финишировал на третьем месте.

Я осознал, что у «Зенита» игра строится через физику, силу и борьбу. Я же хотел построить игру через тактику, через движение на поле. У руководства «Зенита» не было терпения для того, чтобы построить настоящую команду. Деньги были, а терпения не было.

В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России. В «Зените» только говорят про академию, но не придерживаются курса на воспитание молодых игроков, а я хотел это изменить, хотел привить ближайшему резерву мысль о том, что завтра они могут стать основой. Но они продолжали работать так, будто они вечные резервисты.

Руководство «Зенита» хотело, чтобы я брал молодого наиболее талантливого футболиста и тут же превращал его в игрока основы. Это невозможно.

Как только я пришел, они продали игроков на более чем 100 млн евро: Гарая, Халка, Витселя… Дани на тот момент был травмирован, Ломбертс был не в форме. Им было необходимо терпение: подождать еще год, чтобы в команде выросла смена, но в «Зените» этого не сделали.

После моего ухода «Зенит» потратил более 150 млн евро и закончил чемпионат пятым. У них не было терпения, чтобы вырастить новых игроков. Я рад, что сумел оставить след в истории «Зенита», со мной они заработали больше всего очков. Руководству нужно было только подождать, пока подрастут молодые игроки. Я рассчитывал два-три года строить команду, как в сборной Турции, например, где я снизил средний возраст команды с 30 до 24 лет.

В этом же интервью Луческу прокомментировал переход Ракицкого в «Зенит» из «Шахтера». 

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   18 / 885
сегодня в 22:23
Трутни тоже мед не производят а кушать его любят, причем едят вдвое больше рабочей пчелы! Вопрос: зачем вообще Питеру футбольный клуб, если все остальные команды в городе убиты а та что есть - самый настоящий трутень! Может поступить как пчелы и выгнать его?! Собирались же в свое время в укроп!!! И по поводу хлеба пример неудачный - ты его покупаешь потому что его продают! Так вот и берите игроков выставленных на трансфер! И да, кстати, я вот например дома иногда хлеб сам пеку (вкуснее магазинного, потому как муку беру высшего сорта, кефир натуральный, яйца домашние и кое какие травки и специи добавляю!), редко правда, но бывает!
Ты не мне........господину Цорну рецепт пиши....))

Берёшь второй бюджет...добавляешь приправ на 42 млн евро...и..
.....и 12-е место...
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   19 / 885
сегодня в 22:21
У вас вон 50 лямов в лазарете валяются!)))
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   19 / 885
сегодня в 22:12
Зенит и не претендует на звание "клуб-ферма"..... У каждой команды свой путь... Кто то растит своих игроков давая им шанс в первой команде... Кто то строит основу на игроках неплохо проявивших себя в других клубах... Я например хлеб дома тоже не пеку.... Доверяю профессионалам....и покупаю его ......)) В финале ЛЕ 2019 Челси - Арсенал из 22-х игроков вышедших на поле вообще был лишь один англичанин.....
Трутни тоже мед не производят а кушать его любят, причем едят вдвое больше рабочей пчелы!
Вопрос: зачем вообще Питеру футбольный клуб, если все остальные команды в городе убиты а та что есть - самый настоящий трутень! Может поступить как пчелы и выгнать его?! Собирались же в свое время в укроп!!!
И по поводу хлеба пример неудачный - ты его покупаешь потому что его продают! Так вот и берите игроков выставленных на трансфер!
И да, кстати, я вот например дома иногда хлеб сам пеку (вкуснее магазинного, потому как муку беру высшего сорта, кефир натуральный, яйца домашние и кое какие травки и специи добавляю!), редко правда, но бывает!
Leningrad 84
Leningrad 84
   76 / 885
сегодня в 22:11
Мирча лукавит. Ему никто не мешал в подборе игроков.
Очень противоречивые чувства вызывает данный специалист
Один только позор от Анжи 0:4 (в КР 2016) чего стоит.
Но и отыгранные 0:3 у Маккаби (4:3) - это круто!
Но, по сути, кроме Супер Кубка (2016, 1:0 у ЦСКА) ничего с Зенитом не выиграл...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   448 / 885
сегодня в 22:06
А твоя команда пусть хоть сыграет разок в еврокубках потом поговорим
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответил Jeck Denielse
   392 / 885
сегодня в 22:05
Ага и покупаешь его в красивой обертке, раз в 10 дороже, чем мог бы слепить сам) и кушать приятнее)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 885
сегодня в 21:57
Зенит и не претендует на звание "клуб-ферма".....
У каждой команды свой путь...
Кто то растит своих игроков давая им шанс в первой команде...
Кто то строит основу на игроках неплохо проявивших себя в других клубах...

Я например хлеб дома тоже не пеку....
Доверяю профессионалам....и покупаю его ......))

В финале ЛЕ 2019 Челси - Арсенал из 22-х игроков вышедших на поле вообще был лишь один англичанин.....
VIPded
VIPded
   41 / 885
сегодня в 21:57
Дык с молодых же никакого навару...)))
ermak6848
ermak6848
   198 / 885
сегодня в 21:53
это решают на верху, а Богданыч в " клещах "...
dimagas2
dimagas2
   87 / 885
сегодня в 21:51
Значит дают играть старперам))
antant1
antant1 ответил Питер Ман
   805 / 885
сегодня в 21:48
Что за чушь, а Караваев, Дриусси, Азмун где заиграли?
Подумай и ответь)
Питер Ман
Питер Ман
   33 / 885
сегодня в 21:47
Хорошо анализировать в пятницу, жаль новостей мало, пойду дальше пить Балтику 9
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил ziborock
   224 / 885
сегодня в 21:45
Да и от Ливерпуля тоже 7, это удел вашего футбола
Питер Ман
Питер Ман
   33 / 885
сегодня в 21:39
Семак за год с небольшим построил команду, которая взяла титул и будет держать. У игроков есть выбор - или ты тренируешься и побеждаешь в матчах лч на стадионе с 60000 ликующих болельщиков, громишь пердивный ростов, пробиваешь открывашку, или валяешь дурака и идешь в Сочи, чтобы оттуда помогать Питеру
Питер Ман
Питер Ман ответил Ваня лучший
   33 / 885
сегодня в 21:37
Караваева пришёл игроком Сб. РФ, Азмуна научил играть Бердыев, а доиуси как был пустым местом, так и остался. Вот Новосельцев, Полоз, Краневитер, Ригоги, цаллагов, Ладыгин, чернов, Заболотный, Мевля, набиуллин сильно в Зените прибавили. Слов нет.
Дриусси, когда дубль вам клал в мае, был пустым местом?
А почему выборочно фамилии перечисляются? Азмун, Барриос, Оздоев, Кузяев, Лунев сильно прибавили в Зените все, и увеличили свою стоимость, ну а слабых надо отсеивать, иначе можно и от Браги вылететь с позором!
Питер Ман
Питер Ман ответил ziborock
   33 / 885
сегодня в 21:33
Вот это чушь так чушь!))) Это ты перечислил воспитанников академии Зенита?!))))))) Да и вообще перечисленные тобою игроки заиграли: Азмун в Рубине в 17 лет а Дриусси в Ривер Плейте!!! А у Караваева всего 4 игры за Зенит из которых 2 бомжи проиграли!!! P.S. Мирча, в Зените нет молодежи а та что есть где то там по низшим лигам тусуется да по 7 мячей от Бенфики всасывает!!!
При чем тут воспитанники, когда речь о молодых игроках? Эти игроки, которых я перечислил, вполне себе молодые, при том что играют в основе
Roman Borovikov
Roman Borovikov ответил ioann
   155 / 885
сегодня в 21:30
а собственно чем плох путь, покупать готовых игроков, не отвлекаясь на академии?
Расходами! Нельзя покупать лучших игроков, при этом не воспитывая лучших(искл. наверное Реал образца 2002-2004г), и как следствие правило финансового fair play)
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   224 / 885
сегодня в 21:29
Это проблема всего рашен футбола, все хотят сегодня и сейчас. В Спартаке тренера меняют как разовые салфетки
Морозовский
Морозовский
   11 / 885
сегодня в 21:29
Так поэтому "зеня" и скупает всех подряд, чтобы не дать им шанса!
nikot
nikot
   103 / 885
сегодня в 21:28
Покровители старики,игроки такие же!
RussianMango
RussianMango
   95 / 885
сегодня в 21:27
    alexando1974
    alexando1974
       417 / 885
    сегодня в 21:25
    пример молодёжи отличной молодёжи были только при петержелле! потому что она была тогда! а щас нет и небудит ещо долго! они будут вечными резирвистами!
    pomor45
    pomor45 ответил ioann
       201 / 885
    сегодня в 21:24
    а собственно чем плох путь, покупать готовых игроков, не отвлекаясь на академии?
    Ничем не плох. Более того, это стало европейским трендом. Наиболее способных, но не готовых для основы главной команды отдавать в аренду или продавать, если покупают, в хорошие клубы и отслеживать их развитие с тем, чтобы вернуть, когда достигнут нужных кондиций. Главное, чтобы воспитанники стремились вернуться и знали, что это всегда возможно, если они будут работать над собой. Ещё один плюс в такой тактике вижу в том, что каждый игрок может найти свою нишу, а не вариться в собственном котле.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Питер Ман
       36 / 885
    сегодня в 21:21
    Караваева пришёл игроком Сб. РФ, Азмуна научил играть Бердыев, а доиуси как был пустым местом, так и остался. Вот Новосельцев, Полоз, Краневитер, Ригоги, цаллагов, Ладыгин, чернов, Заболотный, Мевля, набиуллин сильно в Зените прибавили. Слов нет.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Питер Ман
       14 / 885
    сегодня в 21:18
    Что за чушь, а Караваев, Дриусси, Азмун где заиграли?
    Караваев заиграл в "Витессе" Слуцкого,откуда вы его скиздили,Азмун-в "Рубине" и "Ростове".
    Морозовский
    Морозовский
       11 / 885
    сегодня в 21:15
      ziborock
      ziborock ответил Питер Ман
         19 / 885
      сегодня в 21:12
      Что за чушь, а Караваев, Дриусси, Азмун где заиграли?
      Вот это чушь так чушь!)))
      Это ты перечислил воспитанников академии Зенита?!)))))))
      Да и вообще перечисленные тобою игроки заиграли: Азмун в Рубине в 17 лет а Дриусси в Ривер Плейте!!! А у Караваева всего 4 игры за Зенит из которых 2 бомжи проиграли!!!
      P.S. Мирча, в Зените нет молодежи а та что есть где то там по низшим лигам тусуется да по 7 мячей от Бенфики всасывает!!!
      ioann
      ioann
      сегодня в 21:08
      а собственно чем плох путь, покупать готовых игроков, не отвлекаясь на академии?
      Питер Ман
      Питер Ман
         33 / 885
      сегодня в 21:04
      Что за чушь, а Караваев, Дриусси, Азмун где заиграли?
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         99 / 885
      сегодня в 21:01
      Игрушка должна радовать здесь и сейчас.
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