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Почеттино: «Постоянно думаю о поражении в финале ЛЧ»

сегодня, 20:37
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм27.10.2019 в 18:30 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино перед встречей с «Ливерпулем» в рамках 10-го тура АПЛ вспомнил о финале ЛЧ, в котором «шпоры» уступили «красным» со счетом 0:2:

Это всегда будет со мной. Футбол - это моя жизнь. Постоянно думал о том поражении, даже летом в отпуске. Финал Лиги чемпионов - это все или ничего. К сожалению, для нас это было ничего, так как мы остались финалистами, а не победителями. Для «Тоттенхэма» выход в финал ЛЧ имел большое значение. Однако после матча игроки и тренерский штаб чувствовали опустошение.

В нынешнем розыгрыше ЛЧ у «Тоттенхэма» есть проблемы, но в последней игре лондонцы разгромили «Црвену Звезду». 

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   163 / 885
сегодня в 21:10
Клопп тоже проигрывал,да и не один финал... Выходи из депресняка и налаживай игру,а то и в ЛЕ не попадёте.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   210 / 885
сегодня в 20:43
Думай лучше о нынешней ситуации.
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