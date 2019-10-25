Почеттино: «Постоянно думаю о поражении в финале ЛЧ»

сегодня, 20:37

Главный тренер «Тоттенхэма» перед встречей с «Ливерпулем» в рамках 10-го тура АПЛ вспомнил о финале ЛЧ , в котором «шпоры» уступили «красным» со счетом 0:2:

Это всегда будет со мной. Футбол - это моя жизнь. Постоянно думал о том поражении, даже летом в отпуске. Финал Лиги чемпионов - это все или ничего. К сожалению, для нас это было ничего, так как мы остались финалистами, а не победителями. Для «Тоттенхэма» выход в финал ЛЧ имел большое значение. Однако после матча игроки и тренерский штаб чувствовали опустошение.