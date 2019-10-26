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«Тамбов» оштрафует Чуперку

сегодня, 20:39
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявил, что клуб решил оштрафовать полузащитника Валерия Чуперку за удаление в матче 14-го тура РПЛ с «Уфой».

С Чуперкой проведет беседу тренерский штаб, но я тоже с ним пообщаюсь. В любом случае, за это будет штраф внутри команды. Нельзя себя так вести и подводить коллектив. Хорошо, что это произошло в концовке матча, а счет был 3:0. А если бы было 1:0 или 2:1?

Удаление не вписывается в нашу идеологию. С недисциплинированностью футболистов будем бороться: общаться, предпринимать меры, штрафовать, может, премии лишать.

Стоит отметить, что футболист установил антирекорд чемпионата России, получив три красных карточки за 14 туров.

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