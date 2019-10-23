Тедеско получил свой первый штраф в РПЛ

сегодня, 17:59

Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц озвучил штрафы по итогам матча 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Рубин». В частности, санкции применили к новому главному тренеру «Спартака» .

Тренер команды «Рубин» Роман Шаронов 6 раз за матч покинул техническую зону, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – 3 раза. Шаронов оштрафован на 20 тысяч рублей, Тедеско – на 10 тысяч, поскольку это первое его нарушение в этом сезоне.

Напомним, что контрольно-дисциплинарный комитет также дисквалифицировал защитника «Крыльев Советов» за агрессивное поведение во время матча.