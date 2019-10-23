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Тедеско получил свой первый штраф в РПЛ

сегодня, 17:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц озвучил штрафы по итогам матча 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Рубин». В частности, санкции применили к новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско.

Тренер команды «Рубин» Роман Шаронов 6 раз за матч покинул техническую зону, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – 3 раза. Шаронов оштрафован на 20 тысяч рублей, Тедеско – на 10 тысяч, поскольку это первое его нарушение в этом сезоне.

Напомним, что контрольно-дисциплинарный комитет также дисквалифицировал защитника «Крыльев Советов» Александра Анюкова за агрессивное поведение во время матча.

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IrbIse
IrbIse
сегодня в 18:15
SOCCER, уведомьте, пожалуйста, как первый раз покакает...
minai
minai
   225 / 842
сегодня в 18:09
Надо подтянуть дисциплину, а то Федун совсем без денег останеца.
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