Божович получил дисквалификацию на пять матчей РПЛ

сегодня, 18:02

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на пять встреч РПЛ , из которых две - условно:

За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба оштрафовать Божовича на 100 тысяч рублей и дисквалифицировать его на 5 матчей чемпионата России по футболу. 3 матча — реальное исполнение, 2 матча — условная спортивная санкция. Испытательный срок — до конца сезона.

Ранее стало известно, что дисквалификацию на две игры получил защитник самарской команды Александр Анюков.