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Божович получил дисквалификацию на пять матчей РПЛ

сегодня, 18:02
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дисквалифицирован на пять встреч РПЛ, из которых две - условно:

За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба оштрафовать Божовича на 100 тысяч рублей и дисквалифицировать его на 5 матчей чемпионата России по футболу. 3 матча — реальное исполнение, 2 матча — условная спортивная санкция. Испытательный срок — до конца сезона.

Ранее стало известно, что дисквалификацию на две игры получил защитник самарской команды Александр Анюков.

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pam06
pam06
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сегодня в 18:09
Ну что ж, Зенит, Рубин и СпаМ - Крылышки без главного на скамейке. Преимущество до матча... Эмоции ни когда до добра не доводят. Теперь их в игре не будет хватать...
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