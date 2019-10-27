Наставник «Униона»: «Горжусь своей командой, мы усложнили „Баварии“ задачу»

Главный тренер берлинского «Униона» прокомментировал поражение от «Баварии» в матче 9-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» заслуженно взяла верх. Но в случае с первым голом мы были невнимательны, «Бавария» этим воспользовалась. В случае со вторым голом Левандовски добрался до мяча скорее случайно. Конечно, «баварцы» доминировали весь матч, но мы на самом деле хорошо оборонялись. Я горжусь своей командой, мы сильно усложнили «Баварии» задачу.