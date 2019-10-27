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Наставник «Униона»: «Горжусь своей командой, мы усложнили „Баварии“ задачу»

сегодня, 09:54
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

Главный тренер берлинского «Униона» Урс Фишер прокомментировал поражение от «Баварии» в матче 9-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» заслуженно взяла верх. Но в случае с первым голом мы были невнимательны, «Бавария» этим воспользовалась. В случае со вторым голом Левандовски добрался до мяча скорее случайно. Конечно, «баварцы» доминировали весь матч, но мы на самом деле хорошо оборонялись. Я горжусь своей командой, мы сильно усложнили «Баварии» задачу.

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Александр Нeвский
Александр Нeвский
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сегодня в 10:19
В случае со вторым голом Левандовски добрался до мяча скорее случайно.
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Ну конечно случайно! Он просто случайно забивает голы в каждом туре этого сезона Бундеслиги. Случайно...
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