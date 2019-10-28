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Буффон рассказал о причинах своего перехода в ПСЖ

сегодня, 17:35

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах, по которым он около года назад перешел в «Пари Сен-Жермен».

Я перешел в ПСЖ, поскольку не мог сказать «нет» проекту парижан. Кроме того, меня устроила финансовая сторона вопроса. Также я хотел выйти из зоны комфорта и получить новый жизненный опыт, это еще одна причина, по которой я перебрался во Францию.  

Буффон провел в ПСЖ прошлый сезон, перейдя в команду из «Ювентуса». В минувшее трансферное окно вратарь вернулся в туринский клуб. Отметим, что ранее Буффон рассказал, почему решил вернуться в «Юве».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил GYTSYL
   17 / 865
сегодня в 18:30
крыса
вшивченко да
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   329 / 865
сегодня в 18:30
Перед пенсией бабло решил срубить, его можно понять....
GYTSYL
GYTSYL
   84 / 865
сегодня в 18:24
крыса
cska plus
cska plus
   13 / 865
сегодня в 17:57
Лукавит Джиджи, рассчитывал с псж выиграть Кубок ЛЧ.
Виссарионович
Виссарионович
   64 / 865
сегодня в 17:56
Хотел ЛЧ выиграть, да понял что ПСЖ еще большее дно чем Ювентус...
773sergeytank
773sergeytank
   57 / 865
сегодня в 17:51
В гостях хорошо, но дома лучше.
sihafazatron
sihafazatron
   20 / 865
сегодня в 17:50
ну хоть не лукавит, а в прямую сказал, что его бабки заинтересовали
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 865
сегодня в 17:45
Деньжат решил подзаработать всего лишь.
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