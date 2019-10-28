Буффон рассказал о причинах своего перехода в ПСЖ

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах, по которым он около года назад перешел в «Пари Сен-Жермен».
Я перешел в ПСЖ, поскольку не мог сказать «нет» проекту парижан. Кроме того, меня устроила финансовая сторона вопроса. Также я хотел выйти из зоны комфорта и получить новый жизненный опыт, это еще одна причина, по которой я перебрался во Францию.
Буффон провел в ПСЖ прошлый сезон, перейдя в команду из «Ювентуса». В минувшее трансферное окно вратарь вернулся в туринский клуб. Отметим, что ранее Буффон рассказал, почему решил вернуться в «Юве».