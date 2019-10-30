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Сутормин: «Хорошо, что так удачно попал и мяч залетел в ворота „Томи“»

сегодня, 22:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Томь (Томск)ТомьМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России.

Было сложно, я думаю, в первом тайме вы сами видели. Во втором тайме вышли, забили хорошие мячи, могли ещё забивать. Так что в целом хорошо, что выиграли, не пропустили, сыграли на ноль и прошли дальше в Кубке. 

Что касается моего забитого мяча, то я получил мяч, была ударная позиция. Убрал под правую и пробил в дальний угол. Хорошо, что так удачно попал и мяч залетел в ворота. Получилось так, что я забил второй мяч, а то мы выходили после первого тайма с мыслью о том, что надо поскорее забить этот второй мяч и тогда будет полегче. После этого раскрепостились ещё больше, и стало больше моментов, игра пошла по-другому. 

Сейв головой Васютина? Поздравляем его с первым нулём. Он совершил этот сейв когда надо, а потом ещё со штрафного отбил. Он молодец. 

Моё дело — тренироваться, а тренерский штаб выбирает состав на игру. Мы все одна команда, все готовимся. У нас много человек в команде, и на тренировках надо показывать себя, и будет шанс. Надо будет им воспользоваться. Это рабочий процесс, не всегда каждый футболист играет. Бывают такие моменты, главное работать на поле и на тренировках, и отдаваться всем сердцем. Мы одна команда и делаем один результат. Всё будет хорошо.

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Все комментарии
Физручини
Физручини
   546 / 863
сегодня в 23:33
Не знал, что сэйвом называют то, когда тебе в голову мяч прилетает с двух метров
Физручини
Физручини
   546 / 863
сегодня в 23:32
"Что касается моего забитого мяча, то я получил мяч, была ударная позиция. Убрал под правую и пробил в дальний угол. Хорошо, что так удачно попал и мяч залетел в ворота"...Спасибо, Леша, что считаешь нас умственно отсталыми
igGA
igGA
   201 / 863
сегодня в 23:20
"Мы забили больше голов и поэтому выиграли".
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