Сутормин: «Хорошо, что так удачно попал и мяч залетел в ворота „Томи“»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу над «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России.

Было сложно, я думаю, в первом тайме вы сами видели. Во втором тайме вышли, забили хорошие мячи, могли ещё забивать. Так что в целом хорошо, что выиграли, не пропустили, сыграли на ноль и прошли дальше в Кубке.

Что касается моего забитого мяча, то я получил мяч, была ударная позиция. Убрал под правую и пробил в дальний угол. Хорошо, что так удачно попал и мяч залетел в ворота. Получилось так, что я забил второй мяч, а то мы выходили после первого тайма с мыслью о том, что надо поскорее забить этот второй мяч и тогда будет полегче. После этого раскрепостились ещё больше, и стало больше моментов, игра пошла по-другому.

Сейв головой Васютина? Поздравляем его с первым нулём. Он совершил этот сейв когда надо, а потом ещё со штрафного отбил. Он молодец.

Моё дело — тренироваться, а тренерский штаб выбирает состав на игру. Мы все одна команда, все готовимся. У нас много человек в команде, и на тренировках надо показывать себя, и будет шанс. Надо будет им воспользоваться. Это рабочий процесс, не всегда каждый футболист играет. Бывают такие моменты, главное работать на поле и на тренировках, и отдаваться всем сердцем. Мы одна команда и делаем один результат. Всё будет хорошо.