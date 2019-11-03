Кириченко: «На мой взгляд, у Бийола чистая вторая желтая карточка»

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко дал комментарий по матчу 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.
Пропущенный гол на последних секундах первого тайма — это было усложнение для «Зенита». Но удаление, в принципе, предопределило дальнейший ход матча, потому что «Зенит» — команда мощная, а, имея лишнего игрока, было ясно, что команда окажет высокое давление на оборону ЦСКА. Так и получилось.
По поводу судейства там нужно смотреть, а удаление (Яки Бийола), наверное, по делу. Ясно, что матч был достаточно нервным, так как лидеры чемпионата играли, но были ли какие-то грубейшие ошибки, мне сложно сказать. Когда игрок с желтой карточкой, то он должен все-таки понимать, куда он идет в борьбу, где он идет. На мой взгляд, чистая карточка.
https://youtu.be/8j1XeazN-0w
Причём симулянт Бекао сразу схватился за голову в области лба! Если был реально удар в лоб Бекао, то его надо в передачу к экстрасенсам отправить, выяснять кто же ему нанёс этот удар.
Причём симулянт Бекао сразу схватился за голову в области лба! Если был реально удар в лоб Бекао, то его надо в передачу к экстрасенсам отправить, выяснять кто же ему нанёс этот удар.
А по поводу таких ситуации, то виноваты игроки выскакивающие из-за спины. Были случаи когда подкаты в ноги делались головой! И что теперь по мячу вообще тогда пинать нельзя, а то вдруг кому то приспичит головой в ноги кинутся. Так, что игрок (в данном случае Барриос) должен был осознавать, что он выскакивая из-за спины игрока (который уже играет в мяч) играет опасно и может нанести травму как себе, так и противнику.
А по поводу таких ситуации, то виноваты игроки выскакивающие из-за спины. Были случаи когда подкаты в ноги делались головой! И что теперь по мячу вообще тогда пинать нельзя, а то вдруг кому то приспичит головой в ноги кинутся. Так, что игрок (в данном случае Барриос) должен был осознавать, что он выскакивая из-за спины игрока (который уже играет в мяч) играет опасно и может нанести травму как себе, так и противнику.
А ведь был момент в штрафной Зенита когда Дзюба наступил на ногу Девееву. Показали повтор сказали что наступил, но где же реакция судей? Ведь этот эпизод 100% пенальти, да без жёлтой, но где фиксация нарушения и назначение 11 метрового?
А ведь был момент в штрафной Зенита когда Дзюба наступил на ногу Девееву. Показали повтор сказали что наступил, но где же реакция судей? Ведь этот эпизод 100% пенальти, да без жёлтой, но где фиксация нарушения и назначение 11 метрового?
Тут больше опасная игра со стороны Барриоса, чем Бийола.
Да судья как мне кажется ошибся в данной ситуации, но мне не понятно возмущение игроков и болельщиков ЦСКА. Год назад Эдеру была показана вторая желтая и удаление в аналогичной ситуации, только вот нога Эдера была примерно в метре от головы Бекао, Правда тот начал изображать, что его пнули, причём сверху. Так тогда всей командой напали на судью требуя удалить игрока Локо и добились своего. Так, что лицемерие на лицо.
Тут больше опасная игра со стороны Барриоса, чем Бийола.
Да судья как мне кажется ошибся в данной ситуации, но мне не понятно возмущение игроков и болельщиков ЦСКА. Год назад Эдеру была показана вторая желтая и удаление в аналогичной ситуации, только вот нога Эдера была примерно в метре от головы Бекао, Правда тот начал изображать, что его пнули, причём сверху. Так тогда всей командой напали на судью требуя удалить игрока Локо и добились своего. Так, что лицемерие на лицо.
"Маши ногами как хочешь,судьи не твоя проблема.
Прокатит так прокатит...а нет - так скандал подымем...чтоб ты дальше играл как тебе вздумается."
....беспроигрышная логика....))
"Маши ногами как хочешь,судьи не твоя проблема.
Прокатит так прокатит...а нет - так скандал подымем...чтоб ты дальше играл как тебе вздумается."
....беспроигрышная логика....))
А зачем эту глупость публиковать?
Бийол так то в эпизоде со второй карточкой не шёл в борьбу, он был один и играл по мячу.
А зачем эту глупость публиковать?
Бийол так то в эпизоде со второй карточкой не шёл в борьбу, он был один и играл по мячу.