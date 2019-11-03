Кириченко: «На мой взгляд, у Бийола чистая вторая желтая карточка»

Экс-футболист ЦСКА дал комментарий по матчу 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА .

Пропущенный гол на последних секундах первого тайма — это было усложнение для «Зенита». Но удаление, в принципе, предопределило дальнейший ход матча, потому что «Зенит» — команда мощная, а, имея лишнего игрока, было ясно, что команда окажет высокое давление на оборону ЦСКА . Так и получилось.

По поводу судейства там нужно смотреть, а удаление (Яки Бийола), наверное, по делу. Ясно, что матч был достаточно нервным, так как лидеры чемпионата играли, но были ли какие-то грубейшие ошибки, мне сложно сказать. Когда игрок с желтой карточкой, то он должен все-таки понимать, куда он идет в борьбу, где он идет. На мой взгляд, чистая карточка.