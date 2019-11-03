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Кириченко: «На мой взгляд, у Бийола чистая вторая желтая карточка»

03 ноября 2019, 09:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко дал комментарий по матчу 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.

Пропущенный гол на последних секундах первого тайма — это было усложнение для «Зенита». Но удаление, в принципе, предопределило дальнейший ход матча, потому что «Зенит» — команда мощная, а, имея лишнего игрока, было ясно, что команда окажет высокое давление на оборону ЦСКА. Так и получилось.

По поводу судейства там нужно смотреть, а удаление (Яки Бийола), наверное, по делу. Ясно, что матч был достаточно нервным, так как лидеры чемпионата играли, но были ли какие-то грубейшие ошибки, мне сложно сказать. Когда игрок с желтой карточкой, то он должен все-таки понимать, куда он идет в борьбу, где он идет. На мой взгляд, чистая карточка.

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ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Alean
   248 / 946
03 ноября в 15:29
Бийола вполне можно было удалять, карточки в таких эпизодах показывают где-то 50 на 50. Но блин Того же Азмуна должны были удалить дважды!! А ведь был момент в штрафной Зенита когда Дзюба наступил на ногу Девееву. Показали повтор сказали что наступил, но где же реакция судей? Ведь этот эпизод 100% пенальти, да без жёлтой, но где фиксация нарушения и назначение 11 метрового?
Комментаторы после момента с Дзюбой и Дивеевым вскользь поинтересовались отчего не было подсказа от ВАР, но потом, видимо вспомнили, что на ВАРе в этом матче сидит Мешков, и успокоились... ;)
stavr74
stavr74
   211 / 946
03 ноября в 13:25
Либо Кириченко слепой как Вилков либо хочет лизнуть газпроект , надеясь там поработать
djaich
djaich ответил Байкал-38
   383 / 946
03 ноября в 13:12
Посмотрите повтор момента. Подача была с фланга и Эдер первый на мяче, а Бекао выскакивает из-за спины Эдера. А вот сейчас давайте подумаем, если расстояние от ноги Эдера и головы Бекао примерно один метр, если там опасная игра? Причём симулянт Бекао сразу схватился за голову в области лба! Если был реально удар в лоб Бекао, то его надо в передачу к экстрасенсам отправить, выяснять кто же ему нанёс этот удар.
Бекао, скорее всего, похоже, просто испугался, сильно испугался, жизнь перед глазами пролетела, ибо немного вправо - и удар в висок. Не разобрался, что это удар мячом, а не ногой, так как готовился к худшему. На симуляцию и какие либо театральные корчи его поведение не очень было похоже.
mangoх12
mangoх12 ответил Байкал-38
   21 / 946
03 ноября в 13:08
Я с утра увидел этот коммент в бубнове и потратил время чтобы найти видео этого эпизода. Но раз вствляешь его во все ветки то отвечу по эпизоду. Во первых , Бекао стоял не за спиной Эдера а рядом далее по линии и Эдкр его прекрасно видел., во вторых Эдер реально высоко поднял ногу до уровня головы и в третьих это была подача при которой неоднозначно был эдер близок настолько к мячу чтгбы так играть. Это говорит что Эдер играл намеренно высоко Бийол же не видел игрока и мяч был однозначно его. В таких эпизодах тонкости играют роль и они несравнимы.
mangoх12
mangoх12
   21 / 946
03 ноября в 12:57
"но были ли какие-то грубейшие ошибки, мне сложно сказать." Если сложно сказать то лучше промолчать.в борьбу то Бийол и не лез.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   4 / 946
03 ноября в 12:47
А мне почему то Ривалдо вспомнился на ЧМ 2002 https://www.youtube.com/watch?v=8j1XeazN-0w
Ну , это уже классика!!!
djaich
djaich ответил Байкал-38
   383 / 946
03 ноября в 12:42
Бийол был один и играл по ситуации, тем более был первым на мяче. Барриос выскакивал из-за спины играя слегка пригнувшись. Тут больше опасная игра со стороны Барриоса, чем Бийола. Да судья как мне кажется ошибся в данной ситуации, но мне не понятно возмущение игроков и болельщиков ЦСКА. Год назад Эдеру была показана вторая желтая и удаление в аналогичной ситуации, только вот нога Эдера была примерно в метре от головы Бекао, Правда тот начал изображать, что его пнули, причём сверху. Так тогда всей командой напали на судью требуя удалить игрока Локо и добились своего. Так, что лицемерие на лицо.
В принципе, футболист не имеет право изначально опасно играть в явной борьбе с игроком соперника, находящимся рядом, что судья и должен предотвращать. За это Эдеру и дали вторую желтую карточку. Со вчерашним инцидентом с Бийолом здесь вообще нет никаких аналогий.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
   75 / 946
03 ноября в 12:21
Бекао корчился всегда профессионально, явно у Неймара учился!!!
А мне почему то Ривалдо вспомнился на ЧМ 2002
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   4 / 946
03 ноября в 12:02
Посмотрите повтор момента. Подача была с фланга и Эдер первый на мяче, а Бекао выскакивает из-за спины Эдера. А вот сейчас давайте подумаем, если расстояние от ноги Эдера и головы Бекао примерно один метр, если там опасная игра? Причём симулянт Бекао сразу схватился за голову в области лба! Если был реально удар в лоб Бекао, то его надо в передачу к экстрасенсам отправить, выяснять кто же ему нанёс этот удар.
Бекао корчился всегда профессионально, явно у Неймара учился!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил AmIIIeR89
   75 / 946
03 ноября в 11:54
Тут же видно, что Бекао первый на мяче, разве нет?
Посмотрите повтор момента. Подача была с фланга и Эдер первый на мяче, а Бекао выскакивает из-за спины Эдера. А вот сейчас давайте подумаем, если расстояние от ноги Эдера и головы Бекао примерно один метр, если там опасная игра?
Причём симулянт Бекао сразу схватился за голову в области лба! Если был реально удар в лоб Бекао, то его надо в передачу к экстрасенсам отправить, выяснять кто же ему нанёс этот удар.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Alean
   75 / 946
03 ноября в 11:47
Бийола вполне можно было удалять, карточки в таких эпизодах показывают где-то 50 на 50. Но блин Того же Азмуна должны были удалить дважды!! А ведь был момент в штрафной Зенита когда Дзюба наступил на ногу Девееву. Показали повтор сказали что наступил, но где же реакция судей? Ведь этот эпизод 100% пенальти, да без жёлтой, но где фиксация нарушения и назначение 11 метрового?
То, что судья был за Зенит (в этом я даже не сомневаюсь) это отдельный разговор.
А по поводу таких ситуации, то виноваты игроки выскакивающие из-за спины. Были случаи когда подкаты в ноги делались головой! И что теперь по мячу вообще тогда пинать нельзя, а то вдруг кому то приспичит головой в ноги кинутся. Так, что игрок (в данном случае Барриос) должен был осознавать, что он выскакивая из-за спины игрока (который уже играет в мяч) играет опасно и может нанести травму как себе, так и противнику.
WARchyn
WARchyn
   674 / 946
03 ноября в 11:41
он должен понимать кто судья давно пора перед матчем игрокам объяснять судья куплен не даём ему повода
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Байкал-38
   217 / 946
03 ноября в 11:41
Бийол был один и играл по ситуации, тем более был первым на мяче. Барриос выскакивал из-за спины играя слегка пригнувшись. Тут больше опасная игра со стороны Барриоса, чем Бийола. Да судья как мне кажется ошибся в данной ситуации, но мне не понятно возмущение игроков и болельщиков ЦСКА. Год назад Эдеру была показана вторая желтая и удаление в аналогичной ситуации, только вот нога Эдера была примерно в метре от головы Бекао, Правда тот начал изображать, что его пнули, причём сверху. Так тогда всей командой напали на судью требуя удалить игрока Локо и добились своего. Так, что лицемерие на лицо.
Тут же видно, что Бекао первый на мяче, разве нет?
Alean
Alean ответил Байкал-38
   187 / 946
03 ноября в 11:34
Бийол был один и играл по ситуации, тем более был первым на мяче. Барриос выскакивал из-за спины играя слегка пригнувшись. Тут больше опасная игра со стороны Барриоса, чем Бийола. Да судья как мне кажется ошибся в данной ситуации, но мне не понятно возмущение игроков и болельщиков ЦСКА. Год назад Эдеру была показана вторая желтая и удаление в аналогичной ситуации, только вот нога Эдера была примерно в метре от головы Бекао, Правда тот начал изображать, что его пнули, причём сверху. Так тогда всей командой напали на судью требуя удалить игрока Локо и добились своего. Так, что лицемерие на лицо.
Бийола вполне можно было удалять, карточки в таких эпизодах показывают где-то 50 на 50. Но блин Того же Азмуна должны были удалить дважды!!
А ведь был момент в штрафной Зенита когда Дзюба наступил на ногу Девееву. Показали повтор сказали что наступил, но где же реакция судей? Ведь этот эпизод 100% пенальти, да без жёлтой, но где фиксация нарушения и назначение 11 метрового?
Союзник противников
Союзник противников ответил Alean
   23 / 946
03 ноября в 11:25
Эм, человек не смотрел матч, но даёт какие-то коментарии... А зачем эту глупость публиковать? Бийол так то в эпизоде со второй карточкой не шёл в борьбу, он был один и играл по мячу.
Так Кириченко ростовчанин,следовательно-"временно мобилизованный в армию",Служба закончилась,можно и в объективность поиграть,комдив Гинер на губу не сошлёт.
Союзник противников
Союзник противников ответил serh62
   23 / 946
03 ноября в 11:22
этот зенит должны порвать на этой неделе в ЛЧ.большой удачи Лейпцигу
Получается так...Словом,мы,мыши,перестаём жрать этот проклятущий кактус!!!
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 946
03 ноября в 11:21
Он не шёл в борьбу,а играл в мяч.В борьбу лез его оппонент,и,как оказалось,справедливо верил в судью,как Миллер в руководителей страны.
Байкал-38
Байкал-38
   75 / 946
03 ноября в 11:17
Бийол был один и играл по ситуации, тем более был первым на мяче. Барриос выскакивал из-за спины играя слегка пригнувшись.
Тут больше опасная игра со стороны Барриоса, чем Бийола.
Да судья как мне кажется ошибся в данной ситуации, но мне не понятно возмущение игроков и болельщиков ЦСКА. Год назад Эдеру была показана вторая желтая и удаление в аналогичной ситуации, только вот нога Эдера была примерно в метре от головы Бекао, Правда тот начал изображать, что его пнули, причём сверху. Так тогда всей командой напали на судью требуя удалить игрока Локо и добились своего. Так, что лицемерие на лицо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 946
03 ноября в 11:13
Бийол после жёлтой играл как учили.....
"Маши ногами как хочешь,судьи не твоя проблема.
Прокатит так прокатит...а нет - так скандал подымем...чтоб ты дальше играл как тебе вздумается."

....беспроигрышная логика....))
serh62
serh62
   176 / 946
03 ноября в 10:56
этот зенит должны порвать на этой неделе в ЛЧ.большой удачи Лейпцигу
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   366 / 946
03 ноября в 10:53
Дядя играл в футбол, знает правила, всё по делу говорит
edubokom
edubokom
   633 / 946
03 ноября в 10:41
А на мой взгляд это вообще не карточка, а фол в пользу ЦСКА
VAN ARM
VAN ARM ответил cska plus
   135 / 946
03 ноября в 10:36
То есть с жёлтой карточкой игрок должен изображать дерево.
два дерева на поле нельзя)) а одно всегда в зените есть)))))))))))
VAN ARM
VAN ARM ответил Footbolista
   135 / 946
03 ноября в 10:34
Барриос по лазурной привычке пристроился сзади...Бийол еле увернулся...ну и кто после этого судья?)...
судья одинаков по форме и внутреннему содержанию))))))))) пользованная резинка в общем)))
pam06
pam06 ответил Big krendel
   12 / 946
03 ноября в 10:31
Но он это не понимал, сфолил и получил что заслужил вторую желтую.
Зато Азмун все прекрасно понимал, что эти нарушения на красную и по нему это ясно было. А оказалось, что не просто пронесло, а пролетело.
Big krendel
Big krendel
   37 / 946
03 ноября в 10:20
Но он это не понимал, сфолил и получил что заслужил вторую желтую.
Alean
Alean
   187 / 946
03 ноября в 10:15
Эм, человек не смотрел матч, но даёт какие-то коментарии...
А зачем эту глупость публиковать?
Бийол так то в эпизоде со второй карточкой не шёл в борьбу, он был один и играл по мячу.
Footbolista
Footbolista
   2 / 946
03 ноября в 10:13
Барриос по лазурной привычке пристроился сзади...Бийол еле увернулся...ну и кто после этого судья?)...
cska1948
cska1948
   22 / 946
03 ноября в 10:00
Мягко говоря, странное заявление Кириченко. Где он увидел борьбу Бийола за мяч и с кем? Когда Бийол поднимал ногу, перед ним НИ КОГО из соперников НЕ БЫЛО!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил AmIIIeR89
   7 / 946
03 ноября в 09:59
В борьбу шёл именно Бариос
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