Матчи сборной посвятят Году единства народов России

Товарищеские матчи национальной команды будут посвящены Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

27 марта в Краснодаре состоится игра с Никарагуа, а 31-го числа в Санкт-Петербурге пройдёт встреча с Мали.

РФС посвятит товарищеские матчи сборной России Году единства народов России, провозглашённого по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Предложение о Годе единства поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле.

2026-й был объявлен Годом единства народов России президентом страны в конце декабря. Путин поддержал инициативу одного из участников Совета по межнациональным отношениям на заседании в День народного единства.