Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМероприятияТоварищеские матчи. Сборные 2026

Матчи сборной посвятят Году единства народов России

сегодня, 15:23

Товарищеские матчи национальной команды будут посвящены Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

27 марта в Краснодаре состоится игра с Никарагуа, а 31-го числа в Санкт-Петербурге пройдёт встреча с Мали.

РФС посвятит товарищеские матчи сборной России Году единства народов России, провозглашённого по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Предложение о Годе единства поступило от атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова на заседании Совета по межнациональным отношениям в Кремле.

2026-й был объявлен Годом единства народов России президентом страны в конце декабря. Путин поддержал инициативу одного из участников Совета по межнациональным отношениям на заседании в День народного единства.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Брулин
сегодня в 16:38
Перед матчем России и Никарагуа выступит певица Miravi с песней «Калинка». РФС посвятит игры Году единства народов России
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 