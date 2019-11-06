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Черчесов: «„Локо“ придется больше сегодня атаковать, чем в матче в Турине»

06 ноября 2019, 19:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящей игре 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» - «Ювентус»:

Я буду на этой игре, потому что на поле сыграют несколько кандидатов в сборную. Сегодняшняя встреча будет для «Локомотива» более сложной, чем в Турине, потому что им придется больше играть с мячом. «Железнодорожникам» предстоит атаковать, а это будет не так просто. Сегодня не получится забить быстрый гол и отсиживаться в обороне.

Тактический план Юрия Сёмина на игру будет зависеть от того, кто будет готов к матчу. Знаю о травме Игнатьева, а со Смоловым неизвестно что происходит. В последнее время «Локомотив» выходит на игры со схемой с тремя центральными защитниками.

У «Ювентуса» атакующий потенциал - один из сильнейших в Европе, поэтому «Локомотиву» предстоит построить крепкий оборонительный блок.

Ранее Черчесов рассказал, что ему не звонили из «Баварии».

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Все комментарии
alex074
alex074
   174 / 946
06 ноября в 23:11
К сожалению, в воротах Локомотива, вратарь сборной Салямыча....
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 20:43
Палычу виднее и тренер не хуже усача-спартача.
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