Черчесов: «„Локо“ придется больше сегодня атаковать, чем в матче в Турине»

Главный тренер сборной России поделился мнением о предстоящей игре 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» - «Ювентус»:

Я буду на этой игре, потому что на поле сыграют несколько кандидатов в сборную. Сегодняшняя встреча будет для «Локомотива» более сложной, чем в Турине, потому что им придется больше играть с мячом. «Железнодорожникам» предстоит атаковать, а это будет не так просто. Сегодня не получится забить быстрый гол и отсиживаться в обороне.

Тактический план Юрия Сёмина на игру будет зависеть от того, кто будет готов к матчу. Знаю о травме Игнатьева, а со Смоловым неизвестно что происходит. В последнее время «Локомотив» выходит на игры со схемой с тремя центральными защитниками.

У «Ювентуса» атакующий потенциал - один из сильнейших в Европе, поэтому «Локомотиву» предстоит построить крепкий оборонительный блок.