Арустамян: «„Интер Майами“ хочет купить Дриусси и Краневиттера»

Известный журналист Нобель Арустамян заявил, что «Интер Майами» готов купить двух игроков «Зенита»: полузащитника и форварда :

Пока Артем Дзюба никуда не уходит, «Зенит» уже этой зимой может расстаться с двумя аргентинцами. Их пытается переманить «Интер» — не тот, где Антонио Конте, а где Дэвид Бекхэм.

Новая команда МЛС «Интер Майами» сделала предложение по Себастьяну Дриусси и Матиасу Краневиттеру. «Интеру» требуется усиление — в 2020 году он принимает старт в МЛС .

Агент Эрнан Бергман, который недавно ведет дела Дриусси и Краневиттера, общается с «Зенитом». Аргентинский посредник Алехандро Тарасюк, тесно сотрудничающий с «Интером», ведет переговоры с его директором Полом Макдонофом.

Дриусси и Краневиттер сейчас – главные цели «Интера», за них клуб готов заплатить «Зениту» 30 млн долларов. Переход возможен уже зимой.