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Арустамян: «„Интер Майами“ хочет купить Дриусси и Краневиттера»

06 ноября 2019, 18:41

Известный журналист Нобель Арустамян заявил, что «Интер Майами» готов купить двух игроков «Зенита»: полузащитника Матиаса Краневиттера и форварда Себастьяна Дриусси:

Пока Артем Дзюба никуда не уходит, «Зенит» уже этой зимой может расстаться с двумя аргентинцами. Их пытается переманить «Интер» — не тот, где Антонио Конте, а где Дэвид Бекхэм.

Новая команда МЛС «Интер Майами» сделала предложение по Себастьяну Дриусси и Матиасу Краневиттеру. «Интеру» требуется усиление — в 2020 году он принимает старт в МЛС.

Агент Эрнан Бергман, который недавно ведет дела Дриусси и Краневиттера, общается с «Зенитом». Аргентинский посредник Алехандро Тарасюк, тесно сотрудничающий с «Интером», ведет переговоры с его директором Полом Макдонофом.

Дриусси и Краневиттер сейчас – главные цели «Интера», за них клуб готов заплатить «Зениту» 30 млн долларов. Переход возможен уже зимой.

Ранее сообщалось, что «Сочи» хочет взять в аренду Краневиттера.

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Все комментарии
andre_can
andre_can
   555 / 946
07 ноября в 09:12
Дриусси точно не поедет!
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 01:17
Краневиттера пусть берут.
nautilus163
nautilus163
   469 / 946
06 ноября в 21:01
30 миллионов! Каждому!
Добряк
Добряк
   727 / 946
06 ноября в 20:51
Аргентинский посредник Алехандро Тарасюк)))...
ДСА
ДСА
   212 / 946
06 ноября в 19:51
Хрень всякую покупают.
ошалевший
ошалевший ответил Wolf77785
   153 / 946
06 ноября в 19:49
Потому что он в отличие от тебя разбирается в футболе!
ну ехать в штаты в 23 явно не говорит об топ уровне и если дриусси согласится значит его потолок прогресса видимо достигнут,ну ясно же что более менее норм молодого игрока из условного мю не подписать,значит надо искать в таких командах не топ чемпионатов,старичков то они точно подпишут из других команд,тут попроще
Rattlehead
Rattlehead ответил Wolf77785
   186 / 946
06 ноября в 19:45
Потому что он в отличие от тебя разбирается в футболе!
Кабы разбирался в футболе, остался бы в свое время в Манчестере.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Wolf77785
   67 / 946
06 ноября в 19:33
Потому что он в отличие от тебя разбирается в футболе!
В итоге Бекс не купит этих двух днищ и Дриусси с Краневиттером отправятся в Интер (Черкесск)
Nekit92
Nekit92
   202 / 946
06 ноября в 19:26
Крана пусть бесплатно берут. А Себа самим еще нужен.
Wolf77785
Wolf77785 ответил Конунг Рагнар
   159 / 946
06 ноября в 19:23
Зачем Бекхэму эти днища из Питера?
Потому что он в отличие от тебя разбирается в футболе!
GYTSYL
GYTSYL
   32 / 946
06 ноября в 19:21
ХЛАМ ЗАЧЕМ БЕКСУ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 946
06 ноября в 19:00
Пусть копят бабосики...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 946
06 ноября в 18:58
Зачем Бекхэму эти днища из Питера?
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 18:50
Дриусси не отдадут а вот Кранневитера можно и сплавить.
Лакшери
Лакшери
   464 / 946
06 ноября в 18:49
За 30 можно и продать)))
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