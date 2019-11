Гризманн сравнялся с Папеном по голам за сборную Франции

Нападающий сборной Франции отметился забитым голом в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Албании. Для него этот гол стал 30-м за национальную команду.

По этому показателю он вышел на шестое место, сравнявшись с и Жюстом Фонтеном.

France's all-time top goalscorers:



🇫🇷 Thierry Henry (51)

🇫🇷 Michel Platini (41)

🇫🇷 Olivier Giroud (39)

🇫🇷 David Trezeguet (34)

🇫🇷 Zinedine Zidane (31)

🇫🇷 Antoine Griezmann (30) 🆕

🇫🇷 Just Fontaine (30)

🇫🇷 Jean-Pierre Papin (30)



Griezmann puts himself among French greats. 🤩 pic.twitter.com/wGHrQPSDab