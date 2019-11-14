«Три льва», 1000 матчей!

вчера, 17:40

Сегодняшняя встреча со сборной Черногории в отборе Евро-2020 станет для сборной Англии 1000-й в истории! «Соккер.ру» уделяет внимание большому английскому юбилею.

999... 1000!

Четверг. Вечер. «Уэмбли». Отборочный матч чемпионата Европы против Черногории. Сборной Англии достаточно ничьей в этом матче, чтобы оформить путевку в финальную часть Евро-2020, но болельщики «Трех львов» ждут от команды яркого шоу в особенный для футбольной Англии вечер — эта встреча станет 1000-й для английской сборной!

147 - Между 1-м и 1000-м матчем сборной Англии прошло 147 лет, представьте, какой путь проделали англичане, которые играли в самом первом в истории футбола международном матче против Шотландии.

Юбилейные матчи

1 — первый матч сборная Англии провела 30 ноября 1872 года против Шотландии. Игра завершилась со счетом 0:0.

100 - Англия — Уэльс — 2:0 (Ноттингем, 1909 год).

200 - Англия — Германия — 3:0 (Лондон, 1935).

300 - Англия — Северная Ирландия — 3:0 (Лондон, 1955).

400 - Финляндия — Англия — 0:3 (Хельсинки, 1966).

500 - Шотландия — Англия — 2:1 (Глазго, 1976).

600 - Шотландия — Англия — 1:0 (Глазго, 1985).

700 - Англия — Польша — 3:0 (Лондон, 1993).

800 - Лихтенштейн — Англия — 0:2 (Вадуц, 2003)

900 - Черногория — Англия — 2:2 (Подгорица, 2011).

1000 - Англия — Черногория (Лондон, 2019).

Второй подряд юбилей «Три льва» отметят в компании черногорцев, только на этот раз в родных стенах.

Соперники и результаты

568 — столько побед англичане одержали в 999 играх. Первый успех пришел к «Трем львам» в марте 1873-го, когда они обыграли Шотландию 4:2. Другие результаты распределились следующим образом: 241 ничья и 190 поражений.

Ahead of @England Men's 1,000th international fixture tomorrow, @BBCSport have used Opta's rich, historical data to produce a comprehensive review of the numbers behind their milestone. https://t.co/XusaNwrBNj. Grand. pic.twitter.com/CwHpUS6QTF — Opta (@OptaSuit) 13 ноября 2019 г.

114 — такое количество матчей Англия провела против Шотландии, своего самого любимого и частого противника. Это 11.4% от общего числа игр. Именно шотландцы чаще всего обыгрывали «Трех львов» - 41 раз.

67 — а вот наибольшее число побед у сборной Англии над Уэльсом, одержаны они в 102 матчах.

13 — самая крупная победа сборной Англии — 13:0 над Северной Ирландией в 1882-м. Этому же сопернику англичане спустя 17 лет еще раз забили чертову дюжину голов (13:2).

7 — в 1954 году, накануне чемпионата мира, сборная Англии с позорным для родоначальников футбола счетом 1:7 уступила «волшебной» команде Венгрии. Это фиаско случилось в Будапеште, а за полгода до него англичане проиграли «мадьярам» 3:6 на «Уэмбли».

91 — количество соперников сборной Англии за время ее существования. 54 команды никогда не обыгрывали Англию, а 6 никогда не проигрывали родоначальникам футбола. Правда, большинство из них ограничились одной игрой против «Трех Львов»: СНГ , Алжир, Гана, Гондурас и Южная Корея. А вот Саудовская Аравия отстояла ничью в двух матчах.

Футболисты и тренеры

1244 — столько футболистов прошло через сборную Англии за 147 лет, у каждого из них есть свой порядковый номер, присвоенный Футбольной Ассоциацией. 429 из них смогли отметиться голом или голами.

20 — два десятка футболистов сборной Англии носили фамилию Смит, было по 9 Джонсонов и Браунов, 8 — Джонсов, по 7 — Уилсонов, Робертсов и Райтов, по 6 — Алленов и Тэйлоров, по 5 — Ли, Хиллов и Уотсонов (у нас их знают как Ватсонов).

1 — Роберт Баркер

100 — Брюс Рассел

673 — сэр Стэнли Мэтьюз

658 —

767 — сэр Бобби Чарльтон

804 — Бобби Мур

843 — сэр Джефри Херст

867 — Питер Шилтон

979 — Гари Линекер

1000 — Нил Уэбб

1071 — Гарет Саутгейт

1078 — Дэвид Бекхем

1125 —

1207 — Харри Кейн

1244 —

Роберт Баркер — вратарь сборной Англии в самом первом матче против Шотландии, Тайрон Мингс — последний дебютант сборной, ровно месяц назад центральный защитник «Астон Виллы» впервые сыграл в составе национальной команды.

125 — рекорд по количеству сыгранных матчей за сборную Англии принадлежит .

9 — только девять футболистов достигли отметки в 100 матчей за сборную Англии. Помимо Шилтона, это Уэйн Руни, , , Бобби Мур, , , Бобби Чарльтон и Билли Райт.

53 — лучший бомбардир в истории сборной Англии отличился 53 раза. Это Уэйн Руни.

122 — от Катберта Оттауэя до у сборной Англии было 122 капитана за 147 лет. Особняком среди кэпов стоит Бобби Мур, носивший повязку на победном ЧМ -1966. Он же делит рекорд по числу матчей в роли капитана сборной Англии с Билли Райтом (90).

19 — полтора десятка постоянных тренеров и 4 временщика было у сборной Англии с 1946 года, когда впервые появилась эта должность. Первым наставником стал сэр Уолтер Уинтерботтом, вторым был победитель мундиаля сэр Альф Рамсей. В этом списке всего два иностранца: швед Эрикссон и итальянец Капелло.

Клубы

143 — почти из полутора сотен разных клубов призывались футболисты под знамена сборной Англии. Недавним пополнением списка стал «Атлетико Мадрид», за который теперь играет Киран Триппьер.

78 — наибольшее число футболистов, призванных из одного клуба. И это «Тоттенхэм». По 74 игрока дали сборной Англии «Ливерпуль» и «Астон Вилла», «Эвертон» - 68, МЮ — 67, «Арсенал» - 63, «Манчестер Сити» и «Челси — 49.

Не пропустите 1000-й матч в истории сборной Англии!