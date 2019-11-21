Дриусси - о Кокорине: «Не верю, что он провёл год вне футбола»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси высказал мнение о форварде «сине-бело-голубых» Александре Кокорине, который в сентябре вышел на свободу из колонии:
Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провел год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма.
Ранее Дриусси провёл свой 100-й матч за «Зенит».
Вот 1 декабря сам и узнаешь, кто такой Дриусси...
Вот 1 декабря сам и узнаешь, кто такой Дриусси...
Но, думаю, на адвокатов он потратился изрядно...
Но, думаю, на адвокатов он потратился изрядно...
Отсидел мужик свое, от стульев напрочь отвык, теперь только табуреты...
Отсидел мужик свое, от стульев напрочь отвык, теперь только табуреты...
Удачного возвращения Кокорину и Малкому....
А то что то атака Зенита стала слишком уж предсказуемой....
Удачного возвращения Кокорину и Малкому....
А то что то атака Зенита стала слишком уж предсказуемой....
Вчера 23:28
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
Крайний раз Кокорин рвал на поле в 2012 году, когда тренеришку у нас сливал))
У нас, это у кого?
Вчера 23:28
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
Крайний раз Кокорин рвал на поле в 2012 году, когда тренеришку у нас сливал))
У нас, это у кого?
Да и в товарищеских после-новогодних тоже!
Мотивация у него будет запредельная...
Да и в товарищеских после-новогодних тоже!
Мотивация у него будет запредельная...