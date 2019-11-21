Дриусси - о Кокорине: «Не верю, что он провёл год вне футбола»

Нападающий «Зенита» высказал мнение о форварде «сине-бело-голубых» , который в сентябре вышел на свободу из колонии:

Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провел год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма.