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Дриусси - о Кокорине: «Не верю, что он провёл год вне футбола»

21 ноября 2019, 23:08

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси высказал мнение о форварде «сине-бело-голубых» Александре Кокорине, который в сентябре вышел на свободу из колонии:

Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провел год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма.

 Ранее Дриусси провёл свой 100-й матч за «Зенит».

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Все комментарии
karnager
karnager
   247 / 831
вчера в 21:25
Дриусси: отбелим очко, отбелим и репутацию Кокорина!
Морозовский
Морозовский ответил Leningrad 84
   3 / 831
вчера в 19:45
К чему ты так разошелся, Морозов? Вот 1 декабря сам и узнаешь, кто такой Дриусси...
ЧЁ, разошЁлся? Как есть. из песни слов не выкинешь
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Морозовский
   99 / 831
вчера в 19:42
Дриусся - хто это,сам?! Без участия мешка лазурного никто бы и не узнал, что это!))
К чему ты так разошелся, Морозов?
Вот 1 декабря сам и узнаешь, кто такой Дриусси...
Морозовский
Морозовский ответил Leningrad 84
   3 / 831
вчера в 19:08
Ну зачем же так грубо, да еще и про власть?
    Морозовский
    Морозовский ответил Leningrad 84
       3 / 831
    вчера в 19:04
    Раз сам Дриусси говорит, что Кокорин - великолепный игрок, значит, так оно и есть, скоро убедимся...
    Дриусся - хто это,сам?! Без участия мешка лазурного никто бы и не узнал, что это!))
    Морозовский
    Морозовский ответил Leningrad 84
       3 / 831
    вчера в 19:01
    Ну зачем же так грубо, да еще и про власть?
    Это не грубо - это толерантно. Он сидеть ещё должен, а власть повернулась к нему фЭйсом и, сжалилась.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       99 / 831
    вчера в 18:57
    Раз сам Дриусси говорит, что Кокорин - великолепный игрок, значит, так оно и есть, скоро убедимся...
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Морозовский
       99 / 831
    вчера в 18:55
    Мораль сей басни такова: Пак с властью --- ложил на голубого льва
    Ну зачем же так грубо, да еще и про власть?
    Морозовский
    Морозовский ответил Leningrad 84
       3 / 831
    вчера в 18:29
    Имеется в виду моральная составляющая. Но, думаю, на адвокатов он потратился изрядно...
    Мораль сей басни такова: Пак с властью --- ложил на голубого льва
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Морозовский
       99 / 831
    вчера в 18:13
    Запредельньная? У него, чё, деньги кончились, бензобак обсох?
    Имеется в виду моральная составляющая.
    Но, думаю, на адвокатов он потратился изрядно...
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Ваня лучший
       99 / 831
    вчера в 18:11
    Со стулом начнёт бегать при запредельной мотивации. Других мотивировать
    Анатолий да прекрати ты ерничать.
    Отсидел мужик свое, от стульев напрочь отвык, теперь только табуреты...
    leopit
    leopit
       533 / 831
    вчера в 18:10
    Будет покера спартачам под взвизги заправлять....
    Raamtvall
    Raamtvall
       487 / 831
    вчера в 15:02
      wingback
      wingback
         233 / 831
      вчера в 12:22
      Чудеса! И колешка, поди, как новая...
      Aндрей Сибиряков
      Aндрей Сибиряков
         176 / 831
      вчера в 11:43
      Удачи Кокорину, он еще заиграет.
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Leningrad 84
         30 / 831
      вчера в 10:49
      Со стулом начнёт бегать при запредельной мотивации. Других мотивировать
      ermak6848
      ermak6848
         329 / 831
      вчера в 09:57
      с ним пойдёшь и пропадёшь Себастьян...
      makkie
      makkie
         24 / 831
      вчера в 09:56
      Уголовников в РПЛ прибавится(
      Морозовский
      Морозовский ответил Leningrad 84
         3 / 831
      вчера в 09:24
      Интересно будет взглянуть на Александра весной в официальных матчах. Да и в товарищеских после-новогодних тоже! Мотивация у него будет запредельная...
      Запредельньная? У него, чё, деньги кончились, бензобак обсох?
      karnager
      karnager
         247 / 831
      вчера в 09:18
      Установка сверху - к первой игре Кокорина начинаем его везде белить, хвалить, поддерживать. Стадо забудет, и снова полюбит Кокошу-короля-Зенита!
      time out
      time out ответил Jeck Denielse
         41 / 831
      вчера в 09:11
      Как бы там ни было....Не дело когда из 200-миллионного состава 60 в лазарете или вне допуска... Удачного возвращения Кокорину и Малкому.... А то что то атака Зенита стала слишком уж предсказуемой....
      Дармоеды!
      kastites
      kastites
         357 / 831
      вчера в 08:40
      Саша ,супер !!!!!!!!!!!!
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         120 / 831
      вчера в 08:33
      А ведь так оно и есть! Впрочем, Александр без футбола не оставался, ведь на зоне проводились матчи как в фильме "Костолом".
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         31 / 831
      вчера в 08:32
      Как бы там ни было....Не дело когда из 200-миллионного состава 60 в лазарете или вне допуска...
      Удачного возвращения Кокорину и Малкому....
      А то что то атака Зенита стала слишком уж предсказуемой....
      beefs
      beefs
         168 / 831
      вчера в 07:48
      Весна покажет...
      cska plus
      cska plus
         14 / 831
      вчера в 07:41
      Проверим насколько прав Друсси.
      Big krendel
      Big krendel
         33 / 831
      вчера в 07:34
      Весной посмотрим.
      averoniy
      averoniy
         188 / 831
      вчера в 07:17
      LOpp
      Вчера 23:28
      ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      Крайний раз Кокорин рвал на поле в 2012 году, когда тренеришку у нас сливал))


      У нас, это у кого?
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
         350 / 831
      вчера в 07:11
      Типа поддержал.
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         99 / 831
      вчера в 05:59
      Интересно будет взглянуть на Александра весной в официальных матчах.
      Да и в товарищеских после-новогодних тоже!
      Мотивация у него будет запредельная...
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