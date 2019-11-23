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Паршивлюк: «Недавно были в зоне вылета, а сейчас претендуем на еврокубки»

вчера, 20:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк дал свой комментарий после победы в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги над «Ростовом».

Слава богу, в нашей команде есть такой игрок, как Антон Шунин, который выручает команду в такой важный момент. Спасибо ему за это. 

Игра равная была до второго гола. Второй мяч забили, потом были моменты забить третий мяч — убить игру. Мы третий мяч не забиваем, в итоге получаем такую концовку. Нужно больше быть сконцентрированными на своих моментах, чтобы не было нервотрёпки. 

Мы не смотрим в таблицу, потому что это бессмысленно. Два тура назад мы были в зоне вылета, а сейчас, получается, претендуем на еврокубки. Осталось два матча. Если будем играть так же, шансы у нас есть.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 853
вчера в 22:46
Деньги есть - будут и кубки!
Garrincha58
Garrincha58
   277 / 853
вчера в 22:12
игры нет одно страдание и они ещё хотят в еврокубки не смешите людей вам да 5 места 10-11 очков и не стоит мечтать
-Хостинский-
-Хостинский-
   526 / 853
вчера в 21:21
Претендентов всего 5, и Вы явно в этом сезоне в пролёте
ariec93
ariec93
   546 / 853
вчера в 20:47
Ну да, претендуют, 9 очков от ЕК и 3 очка от стыковых матчей.
Трезвый повар
Трезвый повар
   319 / 853
вчера в 20:37
Динамо может закончить сезон в верхней части таблицы. У них хороший состав и есть перспектива для улучшения игры
Аксинья
Аксинья
   45 / 853
вчера в 20:33
А то можно подумать что кроме как на вас в еврокубках смеяться будет не над кем...
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