Паршивлюк: «Недавно были в зоне вылета, а сейчас претендуем на еврокубки»

Защитник «Динамо» дал свой комментарий после победы в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги над «Ростовом».

Слава богу, в нашей команде есть такой игрок, как Антон Шунин, который выручает команду в такой важный момент. Спасибо ему за это.

Игра равная была до второго гола. Второй мяч забили, потом были моменты забить третий мяч — убить игру. Мы третий мяч не забиваем, в итоге получаем такую концовку. Нужно больше быть сконцентрированными на своих моментах, чтобы не было нервотрёпки.

Мы не смотрим в таблицу, потому что это бессмысленно. Два тура назад мы были в зоне вылета, а сейчас, получается, претендуем на еврокубки. Осталось два матча. Если будем играть так же, шансы у нас есть.