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«Арсенал» включился в борьбу за юного полузащитника «Фламенго»

сегодня, 09:52

Лондонский «Арсенал» включился в борьбу за 17-летнего полузащитника «Фламенго» Рейньера. «Канониры» уже начали обсуждать трансфер с отцом футболиста. Британские СМИ сообщают, что основным конкурентом «Арсенала» в борьбе за игрока будет миланский «Интер».

Контракт Рейньера с «Фламенго» рассчитан до 2024 года. В нем прописана сумма выкупа для европейских клубов, составляющая 60 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что «Арсенал» видит в Рейньере замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу в долгосрочной перспективе. Не исключено, что вскоре Обамеянг покинет лондонский клуб, им интересуется «Барселона».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
   257 / 848
сегодня в 14:46
17 лет, год во взрослом футболе - 60 млн фунтов, надеюсь таких психов не найдётся... Блин, Обамеянг как готовая звезда, Арсеналу обошёлся дешевле... Помню после трансферов Неймара и Мбаппе все думали что рынок может лопнуть из-за таких трансферов, но теперь понятно что рынок трансферов "лопнет" с другой стороны - когда за откровенных ноунеймов в профессиональном футболе, хотят по 60-70-80 млн евро... =(((
ЮЗИК
ЮЗИК
   223 / 848
сегодня в 14:17
Арсенал теперь не котируется
Mangur
Mangur
   701 / 848
сегодня в 11:15
Без комментариев
ДСА
ДСА
   301 / 848
сегодня в 10:46
За 60 млн. его не купят.
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