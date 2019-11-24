«Арсенал» включился в борьбу за юного полузащитника «Фламенго»

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Лондонский «Арсенал» включился в борьбу за 17-летнего полузащитника «Фламенго» Рейньера. «Канониры» уже начали обсуждать трансфер с отцом футболиста. Британские СМИ сообщают, что основным конкурентом «Арсенала» в борьбе за игрока будет миланский «Интер».

Контракт Рейньера с «Фламенго» рассчитан до 2024 года. В нем прописана сумма выкупа для европейских клубов, составляющая 60 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что «Арсенал» видит в Рейньере замену в долгосрочной перспективе. Не исключено, что вскоре Обамеянг покинет лондонский клуб, им интересуется «Барселона».