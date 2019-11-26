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Булыкин: «В матче „Локомотива“ с „Байером“ можно ожидать упорную борьбу»

сегодня, 14:35
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Бывший футболист «Аякса», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин дал свой прогноз на матч «железнодорожников» с «Байером» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Сегодня можно ожидать упорного матча и борьбы, потому что очки нужны и одной, и второй команде. Нас ждет бескомпромиссный матч, в котором победит сильнейший. Я надеюсь, «Локомотив» сможет хорошо сыграть, и добиться хорошего результата

Давление всегда есть, но оно будет и на «Байер», и на «Локомотив». Все будут под одинаковым давлением. Только одни будут на выезде, в холодную погоду, а вторые играют дома с большим желанием и самоотдачей.

Будет ли погода ключевым фактором в этом матче? Не совсем, это маленький фактор, которым может где-то повлиять на риск травмы, на необычное дыхание, но весомым его назвать нельзя.

Также ранее ожиданиями от игры поделился другой экс-игрок «Локо» Дмитрий Сенников

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