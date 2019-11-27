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Боярский: «Здравый смысл говорит, что „Зенит“ не обыграет „Лион“»

сегодня, 16:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион20:55 Не начался

Народный артист РСФСР Михаил Боярский дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион».

Сегодня «Зенит» должен сделать подарок своей легенде Кержакову и одержать победу над «Лионом». Александр придет на матч, будет поддерживать команду, и лучшего подарка не придумать для нападающего. Но при всем при этом я бы приготовил и галстук, на всякий случай. Мы видели игру нашей сборной с бельгийцами. Нашему футболу до европейского еще тянуться и тянуться.

Плюс «Зенита» сейчас — игроки находятся в хорошей форме, и Дзюба, и Азмун. И брат Кержакова, Миша, демонстрирует уверенную игру. Думаю, он захочет сделать подарок своему брату и постарается выйти сухим из воды. Надеюсь, что «Зенит» выиграет 2:1. Но здравый смысл все же говорит, что команда не сможет этого сделать. Хотя я очень надеюсь на чудо.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев призвал всех поддержать петербургскую команду.

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Все комментарии
leopit
leopit
   120 / 868
сегодня в 19:44
Зрелище будет красивое и статусное,а хрякам опять из-под одеяла подглядывать на экраны телевизоров и потом заверять соратников,что мол не смотрел ни краешком глаза!Фуууу,срамцы!
Nikola45
Nikola45
   49 / 868
сегодня в 19:38
Промолчу на фарт!
GooSe25
GooSe25
   718 / 868
сегодня в 19:31
Удачи. Надеюсь, Азмун сыграет так же, как и за нашу сборную!)
averoniy
averoniy
   233 / 868
сегодня в 19:24
Пусть этот старый жид говорит что хочет, а Зениту только победы!
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   344 / 868
сегодня в 19:20
Поделаем Лиону удачи!
Зейский
Зейский
   217 / 868
сегодня в 18:44
Интересно смотреть как свиноклоны сами с собой разговаривают.
tuman960
tuman960
   186 / 868
сегодня в 18:43
на "здравый смысл"Боярского чихать-Зенит ПОБЕДИТ!!!!!!
viv
viv
   198 / 868
сегодня в 18:40
Миша, главное Зенит минимум в ЛЧ выполнил...не повторил знаменитые 0/0/1:18 мясных...
BenderBender
BenderBender
   102 / 868
сегодня в 18:36
    Юррыч
    Юррыч
       339 / 868
    сегодня в 18:35
    Свиньи сегодня насладятся настоящим, а не бражным футболом.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил Супервайзер
       66 / 868
    сегодня в 18:28
    Да, есть, они с ним разговаривают, пьют тоже вместе.
    Супервайзер
    Супервайзер
       132 / 868
    сегодня в 18:25
    Надо же, у Боярского, оказывается, имеется здравый смысл. Вот это новость!
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       39 / 868
    сегодня в 18:24
    Зенит сегодня победит.
    oFANATo
    oFANATo ответил LAISMEN
       67 / 868
    сегодня в 18:23
    Плохие предчувствия у Дартаньяна.
    Kresi frok
    Kresi frok ответил Лиговский
       518 / 868
    сегодня в 18:22
      wingback
      wingback
         235 / 868
      сегодня в 18:22
      Здравый смысл говорит, что днарному уфимскому коню пня надо было давать ещё летом. Днина думает, что раз он до седых яиц играл, то неплохо будет из таких команду собрать.
      LAISMEN
      LAISMEN
         503 / 868
      сегодня в 18:17
      Начал за здравие, а кончил за упокой......
      112910415
      112910415
         72 / 868
      сегодня в 17:58
      здравый смысл и вправду говорит примерно так
      Бубнин
      Бубнин
         86 / 868
      сегодня в 17:57
      Да какой тут подарок! Александр со своим бесплатным билетом в окружении нескольких болельщиков "Лиона" и манекенов на трибунах!
      drug01
      drug01
         175 / 868
      сегодня в 17:51
      Может сгущает тучи!
      EAGinLE
      EAGinLE
         96 / 868
      сегодня в 17:49
      Игра покажет .
      Лакшери
      Лакшери
         263 / 868
      сегодня в 17:48
      Проиграем 100%
      ФАЛЬШЫФКА
      ФАЛЬШЫФКА
         17 / 868
      сегодня в 17:48
      Ни кто в проект ни верит,кроме манекенов СПБ
      Зейский
      Зейский ответил Так Себе Аналитик
         217 / 868
      сегодня в 17:40
      Мне здравый смысл показывает только, что с физруком Сережей ловить нечего, его модель игры "Зенит - это питерская Уфа" может принести случайный результат, но менее ватной и унылой она от этого не становится.
      Тебе давно физрук тедеска по душе с его свинарником.
      beefs
      beefs
         193 / 868
      сегодня в 17:37
      Уже скоро увидим...
      Footbolista
      Footbolista
         14 / 868
      сегодня в 17:28
      Вот сразу видно, что Д'Артаньян разбирается в футболе)...
      Лиговский
      Лиговский
         149 / 868
      сегодня в 17:23
      Зениту удачи и победы, как сегодня у молодежки!
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар ответил Литейный 4
         111 / 868
      сегодня в 17:21
      Все понимают, что питерский проект сегодня проиграет, ахаха
      Виссарионович
      Виссарионович
         66 / 868
      сегодня в 17:20
      Даже болельщики не верят что без судьи Зенит может выиграть...
      Коллекционер пупсиков
      Коллекционер пупсиков ответил Литейный 4
         101 / 868
      сегодня в 17:15
      Не Миша, мой здравый смысл подсказывает, что Зенит выиграет. Гыгыгы
      Откуда у Миши здравый смысл, если он чаще в Москве бывает, чем в Питере.
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