Боярский: «Здравый смысл говорит, что „Зенит“ не обыграет „Лион“»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Лион».

Сегодня «Зенит» должен сделать подарок своей легенде Кержакову и одержать победу над «Лионом». Александр придет на матч, будет поддерживать команду, и лучшего подарка не придумать для нападающего. Но при всем при этом я бы приготовил и галстук, на всякий случай. Мы видели игру нашей сборной с бельгийцами. Нашему футболу до европейского еще тянуться и тянуться.

Плюс «Зенита» сейчас — игроки находятся в хорошей форме, и Дзюба, и Азмун. И брат Кержакова, Миша, демонстрирует уверенную игру. Думаю, он захочет сделать подарок своему брату и постарается выйти сухим из воды. Надеюсь, что «Зенит» выиграет 2:1. Но здравый смысл все же говорит, что команда не сможет этого сделать. Хотя я очень надеюсь на чудо.