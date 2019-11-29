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Шапи: «Тренерский штаб сказал, что я слишком много играю в последнее время»

сегодня, 12:14
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб БазельБазельМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился впечатлениями после победы над «Базелем» в Лиге Европы.

Считаю, мы должны были побеждать крупнее - 2:0 или 3:0. Мы ничего не позволили создать «Базелю». Несмотря на раннюю замену, скажу честно, силы у меня еще были. Хотя тренерский штаб сказал, что я слишком много играю в последнее время и надо меня чуть-чуть поберечь. Впереди у нас решающий матч с «Хетафе», в котором нужно выложиться по максимуму. Мы хотим играть в Лиге Европы в феврале и, уверен, нам это под силу.

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Все комментарии
морозз
морозз
   59 / 943
сегодня в 13:52
Ари конечно подвёл команду красной карточкой...
mangoх12
mangoх12
   33 / 943
сегодня в 13:20
Главное не сколько , главное как .
beefs
beefs
   182 / 943
сегодня в 12:57
Надежда умирает последней...
Faustello
Faustello
   13 / 943
сегодня в 12:23
Шапинатор в последнее время слабоват, нужна передышка парню.
Вперед Быки!
Виссарионович
Виссарионович
   58 / 943
сегодня в 12:18
Можно не чувствовать усталости, но потом получить мышечную травму.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   316 / 943
сегодня в 12:16
Удачи Краснодару!
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