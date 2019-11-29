Балахнин: «Уверен, что все футболисты „Ростова“ сохранят мотивацию»

Бывший тренер «Ростова» рассуждает о предстоящем матче команды против «Урала» в рамках 18-го тура РПЛ .

До зимнего перерыва осталось всего два тура, и мне кажется, за это время разговоры о финансовых трудностях никак не повлияют на «Ростов». Уверен, все футболисты сохранят мотивацию и будут заряжены на максимальные результаты. Даже если кто-то собрался покидать команду, ему нужно доказывать свой уровень и обращать на себя внимание. А если футболисты собираются продолжать играть в «Ростове», тем более необходимо удерживать позиции.