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Балахнин: «Уверен, что все футболисты „Ростова“ сохранят мотивацию»

сегодня, 10:34
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралЗавтра в 16:30 Не начался

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассуждает о предстоящем матче команды против «Урала» в рамках 18-го тура РПЛ.

До зимнего перерыва осталось всего два тура, и мне кажется, за это время разговоры о финансовых трудностях никак не повлияют на «Ростов». Уверен, все футболисты сохранят мотивацию и будут заряжены на максимальные результаты. Даже если кто-то собрался покидать команду, ему нужно доказывать свой уровень и обращать на себя внимание. А если футболисты собираются продолжать играть в «Ростове», тем более необходимо удерживать позиции.

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Lukajs
Lukajs
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сегодня в 11:01
Уралу только победы!
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