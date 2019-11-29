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Карпин: «Все поражения и неудачи - это моя вина. Прошу поддержать игроков»

сегодня, 10:43
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралЗавтра в 16:30 Не начался

Наставник «Ростова» Валерий Карпин попросил болельщиков поддержать команду в матче против «Урала». Поединок станет последней домашней встречей для ростовчан в этом году.

Настроение у команды рабочее. Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности.

Каждый матч — это отдельная история. Например, после игры с «Динамо» к ребятам нет претензий, там были претензии к другим людям, ребята сделали, что могли. C «Краснодаром» немножко не дотерпели, хотя до игры многие подписались бы под ничьей...  Ошибки конечно же были, как и в матче с «Тамбовом», хотя с ним был и факт отсутствия ведущих игроков.

Несмотря на все, надо продолжать работать. Ребята — молодцы, вопреки многим факторам, не опускают руки, не перестают биться и умирать на поле. Думаю, ни у кого  нет к ним претензий по самоотдаче или желанию. Могу сказать, что ребята работают на 120% каждую тренировку, но результат не всегда желаемый.

Я буду рад и счету 1:0 в нашу пользу. Я не забываю, что мы перестроили игру несколько месяцев назад. Мы хотим не только выигрывать, но и делать это в своем стиле, своей игрой.

Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать футболистов. Все поражения и неудачи — это моя вина, пусть болельщики будут с игроками несмотря ни на что, ребята будут отдаваться на 500%. Им нужна ваша поддержка и любовь.

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Все комментарии
maiorchik
maiorchik
   616 / 942
сегодня в 11:09
Валера Верим, Ростов в пердив!
cska plus
cska plus
   12 / 942
сегодня в 11:07
Надо было хрющек натянуть в кубковой игре.
mangoх12
mangoх12
   37 / 942
сегодня в 11:01
Ввлерон красава растет как тренер
ДСА
ДСА
   250 / 942
сегодня в 11:01
Денег нет, но Вы держитесь.
Багор
Багор
   32 / 942
сегодня в 10:55
Пердивщику уготована такая судьба, ничего не поделаешь.
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