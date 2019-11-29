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Влашич: «Сейчас для нас важно каждое очко»

сегодня, 10:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)Арсенал02.12.2019 в 19:30 Не начался

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассуждает о предстоящем матче против «Арсенала» в рамках 18-го тура РПЛ.

Всегда непросто играть против такой команды, как «Арсенал». Но нам нужно выигрывать этот матч, как и все оставшиеся до перерыва. Сейчас каждое очко очень важно для нас. Все команды в верхней части турнирной таблицы идут плотно, и любая осечка может быть чувствительной. Конечно, находясь в такой ситуации, испытываешь большое давление. Мы понимаем, что должны побеждать в каждом матче, нельзя засыпать, потому что в этот момент другие команды легко могут обойти нас. А мы не можем этого допустить.

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Все комментарии
spartach n1
spartach n1
   1 / 942
сегодня в 11:15
cska plus
cska plus
   12 / 942
сегодня в 11:10
Удачи армейцам!
VIPded
VIPded
   96 / 942
сегодня в 11:05
Удачи ЦСКА!!!
drug01
drug01
   215 / 942
сегодня в 11:05
Чем больше тем лучше!
mihaluch
mihaluch
   95 / 942
сегодня в 11:00
С вас за ЛЕ надо очков 10 снять, что бы другим сливать неповадно было.
BenderBender
BenderBender
   80 / 942
сегодня в 11:00
Каждое оставшееся целым очко. Их не так много. Все в дырах. Игорян не даст соврать.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Бубнин
   48 / 942
сегодня в 10:55
"Когда выигрываешь, то дают 3 очка, а когда проигрываешь, то ни одного дают".
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   7 / 942
сегодня в 10:51
    Бубнин
    Бубнин
       99 / 942
    сегодня в 10:44
    "Когда выигрываешь, то дают 3 очка, а когда проигрываешь, то ни одного дают".
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       535 / 942
    сегодня в 10:22
    В ЕК не стоит.
    Bordend
    Bordend
       223 / 942
    сегодня в 10:13
    А раньше не важно было?
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