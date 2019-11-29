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Вильена: «Теперь нужно усердно готовиться к „Хетафе“»

сегодня, 12:12

Полузащитник «Краснодара» Тони Вильена рассказал о победе над «Базелем» в Лиге Европы.

Игра могла сложиться легче, реализуй мы свои моменты в первом тайме. Не получилось, поэтому некая нервозность присутствовала вплоть до финального свистка. Мы очень сильно хотели победить, поэтому приходилось бороться за каждый мяч, действовать агрессивно. Теперь нужно забыть матч с «Базелем» и усердно готовиться к «Хетафе». Нам нужно настроиться как следует и показать свой лучший футбол. Думаю, выйти из группы для нас не такая уж и трудная задача.

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Все комментарии
Зейский
Зейский
   127 / 943
сегодня в 13:15
Краснодару удачи!
Виссарионович
Виссарионович ответил Дрессировщик хряков
   58 / 943
сегодня в 12:25
Почему?
Хетафе сейчас буксует.
Они мало забивают, но и мало пропускают.
В принципе Краснодару нужно выходить и играть так, как они умеют.
Faustello
Faustello
   13 / 943
сегодня в 12:22
Правильно Тони!
Вперед Быки!
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
   381 / 943
сегодня в 12:17
Там ничего не светит.
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