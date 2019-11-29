Вильена: «Теперь нужно усердно готовиться к „Хетафе“»

Полузащитник «Краснодара» рассказал о победе над «Базелем» в Лиге Европы.

Игра могла сложиться легче, реализуй мы свои моменты в первом тайме. Не получилось, поэтому некая нервозность присутствовала вплоть до финального свистка. Мы очень сильно хотели победить, поэтому приходилось бороться за каждый мяч, действовать агрессивно. Теперь нужно забыть матч с «Базелем» и усердно готовиться к «Хетафе». Нам нужно настроиться как следует и показать свой лучший футбол. Думаю, выйти из группы для нас не такая уж и трудная задача.