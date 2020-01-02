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Васкес и Марсело восстановились от травм и могут сыграть в Суперкубке

сегодня, 11:26

Игроки «Реала» Марсело и Лукас Васкес восстановились от травм и уже провели тренировку в общей группе.

Оба футболиста могут принять участие в матче против «Хетафе» в 19-м туре Примеры (4 января). Однако главный тренер команды Зинедин Зидан не хочет спешить с возвращением игроков на поле, поэтому Марсело и Васкес, скорее всего, сыграют в полуфинале Суперкубка Испании против «Валенсии» (8 января).

Также отмечается, что полузащитник Хамес Родригес завершил восстановление от травмы колена. Таким образом, в лазаре «сливочных» остаются два футболиста – Эден Азар и Марко Асенсио.

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