Васкес и Марсело восстановились от травм и могут сыграть в Суперкубке

сегодня, 11:26

Игроки «Реала» Марсело и восстановились от травм и уже провели тренировку в общей группе.

Оба футболиста могут принять участие в матче против «Хетафе» в 19-м туре Примеры (4 января). Однако главный тренер команды Зинедин Зидан не хочет спешить с возвращением игроков на поле, поэтому Марсело и Васкес, скорее всего, сыграют в полуфинале Суперкубка Испании против «Валенсии» (8 января).

Также отмечается, что полузащитник Хамес Родригес завершил восстановление от травмы колена. Таким образом, в лазаре «сливочных» остаются два футболиста – Эден Азар и Марко Асенсио.