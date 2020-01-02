Погба вновь получил травму и может пропустить около месяца

сегодня, 08:39

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» испытывает проблемы с лодыжкой, французский игрок может пропустить ещё месяц. Об этом рассказал главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

Погба испытывает определённый дискомфорт в голеностопе. Поль точно выбыл на ближайший месяц, ему, скорее всего, потребуется операция на стопе. Посмотрим, сколько времени займет восстановление. Это большой удар по нам.

Напомним, что Погба совсем недавно восстановился после травмы лодыжки, полученной в начале октября. Он пропустил 2.5 месяца.