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Погба вновь получил травму и может пропустить около месяца

сегодня, 08:39

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба испытывает проблемы с лодыжкой, французский игрок может пропустить ещё месяц. Об этом рассказал главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

Погба испытывает определённый дискомфорт в голеностопе. Поль точно выбыл на ближайший месяц, ему, скорее всего, потребуется операция на стопе. Посмотрим, сколько времени займет восстановление. Это большой удар по нам.

Напомним, что Погба совсем недавно восстановился после травмы лодыжки, полученной в начале октября. Он пропустил 2.5 месяца.

Напомним, что также МЮ потерял другого ключевого игрока на восемь недель.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:40
Теперь его никто не купит.
beefs
beefs
сегодня в 09:24
Конец большой карьеры, а жаль...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:09
Желаю быстрого выздоровления
drug01
drug01
сегодня в 09:05
Не везёт парню!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 08:59
я вот не пойму,толи МЮ решил сломать карьеру Полю, то ли Поль дурака валяет?Видать выпускать на поле не получается.
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