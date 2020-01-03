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«Спартак» решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

сегодня, 08:27

«Спартак», как и ожидалось, не отпустил защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии на отборочные встречи Олимпиады-2020.

Турнир за право сыграть на Олимпиаде пройдет с 18 января по 9 февраля в Колумбии. «Селесао» сыграют с Боливией, Парагваем, Уругваем и Перу. Две команды получат путевки на Олимпиаду-2020.

Также в олимпийскую сборную Бразилии не отпустили форварда Габриэла Мартинелли («Арсенал»), хавбека Дугласа Луиса («Астон Вилла»), защитника Эмерсона («Бетис»), защитника Габриэля («Лилль»), полузащитника Вендела («Спортинг») и хавбека Дугласа (ПАОК).

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:48
Может он и сам не особо хотел. В противном случае по весне на поле выйдет обиженная бледная тень Айртона.
mensk
mensk
сегодня в 10:03
Это еще не значит, что так и будет.
legendsofsails
legendsofsails
сегодня в 09:22
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 09:17
    Губят парню карьеру в Пищевике, ой губят...(((
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:12
    Ну и правильно...
    А вдруг уедет...и не вернётся...как Педро...Роша..
    Или научит бразильцев "стеночкам-забеганиям"...))
    Впереди главный карьерный титулыприносящий турнир - "Кубок Париматч Премьер"...
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 09:00
    Итог будет печален! И в Спартаке деградирует и с олимпиадой пролетит!!!
    Будет петь песни:
    Цорн с Лёней, дорога дальняя.
    Дорога дальняя, казенный дом.
    Быть может старая, тарасовская база
    Меня, мальчишечку, по новой ждет.
    Быть может старая, тарасовская база
    Меня, мальчишечку, по новой ждет.

    Тарасовка, все ночи, полные огня,
    Тарасовка, зачем сгубила ты меня?
    Тарасовка, я твой бессменный арестант,
    Погибли юность и талант в твоих стенах.
    Тарасовка, я твой бессменный арестант,
    Погибли юность и талант в твоих стенах.

    Я знаю, сборная, больше не встретимся.
    Дороги разные нам суждены.
    Опять по скайпу пойдут свидания
    И слезы горькие моей родни.
    Опять по скайпу пойдут свидания
    И слезы горькие моей родни.

    Тарасовка, все ночи, полные огня,
    Тарасовка, зачем сгубила ты меня?
    Тарасовка, я твой на веки арестант,
    Погибли сила и талант в твоих стенах.
    Тарасовка, я твой на веки арестант,
    Погибли сила и талант в твоих стенах.

    Тарасовка, я твой на веки арестант,
    Погибли сила и талант в твоих стенах.
    Тарасовка, я твой на веки арестант,
    Погибли сила и талант в твоих стенах.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 08:51
    Не такой уж суперигрок.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 08:36
    Роналду не дал согласие )))
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