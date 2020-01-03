«Спартак» решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

сегодня, 08:27

«Спартак», как и ожидалось, не отпустил защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии на отборочные встречи Олимпиады-2020.

Турнир за право сыграть на Олимпиаде пройдет с 18 января по 9 февраля в Колумбии. «Селесао» сыграют с Боливией, Парагваем, Уругваем и Перу. Две команды получат путевки на Олимпиаду-2020.