«Спартак» решил не отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

«Спартак», как и ожидалось, не отпустил защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии на отборочные встречи Олимпиады-2020.
Турнир за право сыграть на Олимпиаде пройдет с 18 января по 9 февраля в Колумбии. «Селесао» сыграют с Боливией, Парагваем, Уругваем и Перу. Две команды получат путевки на Олимпиаду-2020.
Также в олимпийскую сборную Бразилии не отпустили форварда Габриэла Мартинелли («Арсенал»), хавбека Дугласа Луиса («Астон Вилла»), защитника Эмерсона («Бетис»), защитника Габриэля («Лилль»), полузащитника Вендела («Спортинг») и хавбека Дугласа (ПАОК).
А вдруг уедет...и не вернётся...как Педро...Роша..
Или научит бразильцев "стеночкам-забеганиям"...))
Впереди главный карьерный титулыприносящий турнир - "Кубок Париматч Премьер"...
А вдруг уедет...и не вернётся...как Педро...Роша..
Или научит бразильцев "стеночкам-забеганиям"...))
Впереди главный карьерный титулыприносящий турнир - "Кубок Париматч Премьер"...
Будет петь песни:
Цорн с Лёней, дорога дальняя.
Дорога дальняя, казенный дом.
Быть может старая, тарасовская база
Меня, мальчишечку, по новой ждет.
Быть может старая, тарасовская база
Меня, мальчишечку, по новой ждет.
Тарасовка, все ночи, полные огня,
Тарасовка, зачем сгубила ты меня?
Тарасовка, я твой бессменный арестант,
Погибли юность и талант в твоих стенах.
Тарасовка, я твой бессменный арестант,
Погибли юность и талант в твоих стенах.
Я знаю, сборная, больше не встретимся.
Дороги разные нам суждены.
Опять по скайпу пойдут свидания
И слезы горькие моей родни.
Опять по скайпу пойдут свидания
И слезы горькие моей родни.
Тарасовка, все ночи, полные огня,
Тарасовка, зачем сгубила ты меня?
Тарасовка, я твой на веки арестант,
Погибли сила и талант в твоих стенах.
Тарасовка, я твой на веки арестант,
Погибли сила и талант в твоих стенах.
Тарасовка, я твой на веки арестант,
Погибли сила и талант в твоих стенах.
Тарасовка, я твой на веки арестант,
Погибли сила и талант в твоих стенах.
Будет петь песни:
Цорн с Лёней, дорога дальняя.
Дорога дальняя, казенный дом.
Быть может старая, тарасовская база
Меня, мальчишечку, по новой ждет.
Быть может старая, тарасовская база
Меня, мальчишечку, по новой ждет.
Тарасовка, все ночи, полные огня,
Тарасовка, зачем сгубила ты меня?
Тарасовка, я твой бессменный арестант,
Погибли юность и талант в твоих стенах.
Тарасовка, я твой бессменный арестант,
Погибли юность и талант в твоих стенах.
Я знаю, сборная, больше не встретимся.
Дороги разные нам суждены.
Опять по скайпу пойдут свидания
И слезы горькие моей родни.
Опять по скайпу пойдут свидания
И слезы горькие моей родни.
Тарасовка, все ночи, полные огня,
Тарасовка, зачем сгубила ты меня?
Тарасовка, я твой на веки арестант,
Погибли сила и талант в твоих стенах.
Тарасовка, я твой на веки арестант,
Погибли сила и талант в твоих стенах.
Тарасовка, я твой на веки арестант,
Погибли сила и талант в твоих стенах.
Тарасовка, я твой на веки арестант,
Погибли сила и талант в твоих стенах.