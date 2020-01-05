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Кадар: «У киевского „Динамо“ закончились деньги, поэтому сборы в Турции»

сегодня, 17:05

Защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар рассказал о подготовке команды во время зимнего перерыва.

Я не первый год в «Динамо», поэтому неудивительно то, что я уже сыграл в 100 матчах. Не думаю, что можно назвать совпадением то, что все тренеры этого клуба рассчитывали на меня. А их уже было немало.

Подготовка ко второй половине сезона начнем 10 января. В последнее время я проводил тренировки индивидуально. Вернусь в Киев в четверг, но не останусь там надолго, так как команда едет на сбор в Турцию. Мы несколько лет летали в Мальорку в Испании, но, видимо, у клуба закончились деньги, поэтому отправимся в Анкару.

У «Динамо» два сбора. Чемпионат Украины начнется только в конце февраля, так как мы не вышли в плей-офф Лиги Европы, то у нас будет время на подготовку. Между сборами будет небольшой отдых, но нас ждет непростой период в Турции. Подготовка в «Динамо» – это не детские игры.

Недавно другой игрок киевского «Динамо» Александр Караваев порассуждал о целях команды на остаток сезона в УПЛ

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VIPded
VIPded
сегодня в 17:47
Жаль, что на Турцию ещё хватает...
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