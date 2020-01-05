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Власти Мальме хотят перенести статую Ибрагимовича

сегодня, 14:59

Муниципалитет Мальме рассмотрит вопрос о возможном переносе статуи шведского форварда Златана Ибрагимовича по запросу жителей города. Об этом заявила представитель муниципалитета по вопросам культуры и отдыха Фрида Тролльмюр. Сегодня стало известно, что фанаты местного клуба ночью отпилили скульптуре ноги.

Я понимаю, что многие люди разочарованы действиями Златана, но вандализм против статуи - это просто недостойно. Критикуйте, но делайте это демократическим путем. Поступила инициатива жителей Мальме в отношении места установки скульптуры, она будет рассматриваться представителями политических партий после февраля. Только так можно услышать все голоса и затем принять решения на их основе.

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