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Гаттузо: «18 очков от лидеров? Это немыслимо!»

сегодня, 16:12

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А. 

18 очков от лидеров? Это немыслимо, учитывая то, как прошли последние несколько сезонов. У «Наполи» есть много положительных качеств, и никто не ожидал, что такое произойдет. 

Моя цель - вернуть энтузиазм команде. Я хочу снова увидеть эту страстную атмосферу на стадионе, хотя в последнее время обстановка была немного прохладной. Чем ярче атмосфера на стадионе, тем сложнее играть твоим оппонентам. 

Ранее Гаттузо рассказал о физическом состоянии своих футболистов.  

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:53
Это он так подчеркнул свой приход в Наполи? Ведь до его прихода таких отставании не было, сам сказал.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:45
Хоть бы не вылететь вместе с Миланом в пердив.
VIPded
VIPded
сегодня в 16:43
Да уж, отрыв нереаьный....
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:33
С твоим приходом Наполи уже не лидер. Аха-ха)
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