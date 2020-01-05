Гаттузо: «18 очков от лидеров? Это немыслимо!»

Главный тренер «Наполи» поделился мнением о чемпионской гонке в Серии А.

18 очков от лидеров? Это немыслимо, учитывая то, как прошли последние несколько сезонов. У «Наполи» есть много положительных качеств, и никто не ожидал, что такое произойдет.

Моя цель - вернуть энтузиазм команде. Я хочу снова увидеть эту страстную атмосферу на стадионе, хотя в последнее время обстановка была немного прохладной. Чем ярче атмосфера на стадионе, тем сложнее играть твоим оппонентам.