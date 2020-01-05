Сарри: «„Юве“ надо поработать над психилогией, прежде чем думать о тактике»

Главный тренер «Ювентуса» в преддверии матча 18-го тура Серии А против «Кальяри» рассказал, что нужно исправить туринцам в своей игре.

Прежде чем работать над тем, как правильно нейтрализовать сильные качества «Кальяри», мы сконцентрировались на собственных ошибках, из-за которых нам иногда не удается добыть нужный результат. Работать над тактикой и стратегией надо начинать после того, как исправлены все ошибки в психологическом настрое на матч.