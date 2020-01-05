ГлавнаяНовости

Сарри: «„Юве“ надо поработать над психилогией, прежде чем думать о тактике»

сегодня, 17:52
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб КальяриКальяриЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в преддверии матча 18-го тура Серии А против «Кальяри» рассказал, что нужно исправить туринцам в своей игре.

Прежде чем работать над тем, как правильно нейтрализовать сильные качества «Кальяри», мы сконцентрировались на собственных ошибках, из-за которых нам иногда не удается добыть нужный результат. Работать над тактикой и стратегией надо начинать после того, как исправлены все ошибки в психологическом настрое на матч.

Ранее Сарри рассказал о состоянии травмированных игроков «Юве». 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Конте: «Я вижу в Гаттузо ту же страсть к футболу, что и у меня»
Сегодня, 18:24 Комментарии0
Индзаги: «„Лацио“ постарается продолжить победную серию»
Сегодня, 18:06 Комментарии0
Анчелотти: «„Ливерпуль“, конечно, фаворит, но в дерби все может произойти»
Сегодня, 17:12 Комментарии2
Ибрагимович: «Хочу видеть на матче 70 тысяч зрителей, иначе не буду играть»
Сегодня, 13:42 Комментарии16
Симеоне: «Облак спас „Атлетико“, но мы должны были спасти себя ещё раньше»
Сегодня, 00:22 Комментарии5
«Манчестер Сити» пригласил игроков «Порт Вейла» в раздевалку после матча
Сегодня, 00:12 ФотоКомментарии17
Обсудить
Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:58
Сарри сам как та истеричка,курит чрез 40 сек.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100