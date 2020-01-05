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Милнер получил травму в матче против «Эвертона»

сегодня, 20:04
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил травму в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Эвертона».

На 7-й минуте матча хавбек «мерсисайдцев» сел на газон, и показал, что не может продолжить игру из-за травмы.

Вместо него на поле вышел 19-летний форвард Яссер Ларуси, для которого этот выход стал дебютным в составе «красных». Также в этом матче за «Ливерпуль» дебютировал хавбек Такуми Минамино.


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