Милнер получил травму в матче против «Эвертона»

Полузащитник «Ливерпуля» получил травму в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Эвертона».

На 7-й минуте матча хавбек «мерсисайдцев» сел на газон, и показал, что не может продолжить игру из-за травмы.

Вместо него на поле вышел 19-летний форвард Яссер Ларуси, для которого этот выход стал дебютным в составе «красных». Также в этом матче за «Ливерпуль» дебютировал хавбек Такуми Минамино.

