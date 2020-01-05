Милнер получил травму в матче против «Эвертона»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер получил травму в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Эвертона».
На 7-й минуте матча хавбек «мерсисайдцев» сел на газон, и показал, что не может продолжить игру из-за травмы.
Вместо него на поле вышел 19-летний форвард Яссер Ларуси, для которого этот выход стал дебютным в составе «красных». Также в этом матче за «Ливерпуль» дебютировал хавбек Такуми Минамино.
8' The Reds are forced into an early substitution; Milner off, Larouci on.— Liverpool FC (@LFC) 5 января 2020 г.
[0-0] #EmiratesFACup