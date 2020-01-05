Сульшер: «Надеемся, Магуайр будет готов к матчу с „Ман Сити“»

сегодня, 15:39

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» в разговоре с BT Sport ответил на вопрос о том, будет ли готов защитник сыграть против «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Лиги. Накануне он получил повреждение в поединке Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (0:0).

Я не знаю. Мы были близки к тому, чтобы заменить его в перерыве, но он доиграл до конца. Давайте посмотрим, как он восстановится. Надеемся, он будет готов.