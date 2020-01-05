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Сульшер: «Надеемся, Магуайр будет готов к матчу с „Ман Сити“»

сегодня, 15:39
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити07.01.2020 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в разговоре с BT Sport ответил на вопрос о том, будет ли готов защитник Харри Магуайр сыграть против «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Лиги. Накануне он получил повреждение в поединке Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (0:0).

Я не знаю. Мы были близки к тому, чтобы заменить его в перерыве, но он доиграл до конца. Давайте посмотрим, как он восстановится. Надеемся, он будет готов.

Отметим, что ранее Сульшер прокомментировал игру вратаря МЮ Серхио Ромеро в матче с «Вулверхэмптоном».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:34
Хорошо бы!
cska plus
cska plus
сегодня в 15:45
У Сульшера должна быть цель а он только и думает как провести время в каждом следующем матче.
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