Сульшер: «Надеемся, Магуайр будет готов к матчу с „Ман Сити“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в разговоре с BT Sport ответил на вопрос о том, будет ли готов защитник Харри Магуайр сыграть против «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Лиги. Накануне он получил повреждение в поединке Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (0:0).
Я не знаю. Мы были близки к тому, чтобы заменить его в перерыве, но он доиграл до конца. Давайте посмотрим, как он восстановится. Надеемся, он будет готов.
Отметим, что ранее Сульшер прокомментировал игру вратаря МЮ Серхио Ромеро в матче с «Вулверхэмптоном».