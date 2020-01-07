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«Арсенал» добился двух побед подряд впервые за последние 19 матчей

сегодня, 11:20
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

Победа «Арсенала» в матче 1/32 финала Кубка Англии над «Лидсом» стала второй подряд для «канониров» впервые за последние 19 матчей.

1 января 2020 года «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Последний раз лондонцы одержали победы в двух матчах подряд в октябре прошлого года, когда оказались сильнее «Витории» и «Борнмута». После этих матчей команда сыграла 19 встреч, из которых удалось выиграть только четыре (включительно с последними двумя).

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета за 4 матча набрал 7 очков из 12 возможных.

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