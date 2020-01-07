Конте добился 100-й победы в Серии А

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Вчера, 6 января, «Интер» в гостевом матче обыграл «Наполи» в рамках 18-го тура Серии А.

Победа над неаполитанцами для главного тренера черно-синих стала 100-й в Серии А.

Стоит отметить, что Конте удалось достичь данной отметки быстрее всех тренеров, начавших работу в сезоне-1994/95 или позже. Первая победа в карьере Конте была одержана в сезоне-2009/10, когда он руководил «Аталантой».

На данный момент «Интер» делит первую строчку в таблице Серии А вместе с «Ювентусом». После 18 туров обе команды набрали по 45 очков.