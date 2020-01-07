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Конте добился 100-й победы в Серии А

сегодня, 10:54

Вчера, 6 января, «Интер» в гостевом матче обыграл «Наполи» в рамках 18-го тура Серии А.

Победа над неаполитанцами для главного тренера черно-синих Антонио Конте стала 100-й в Серии А.

Стоит отметить, что Конте удалось достичь данной отметки быстрее всех тренеров, начавших работу в сезоне-1994/95 или позже. Первая победа в карьере Конте была одержана в сезоне-2009/10, когда он руководил «Аталантой».

На данный момент «Интер» делит первую строчку в таблице Серии А вместе с «Ювентусом». После 18 туров обе команды набрали по 45 очков.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 11:21
Жаль что в ЛЧ не получилось
матос
матос
сегодня в 11:18
если бы с одной командой он достиг 100 побед , а так ....
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:17
Поздравляю Конте с таким успехом
cska plus
cska plus
сегодня в 10:58
Конте красавчик, смачно он вчера наказал неополитанцев.
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