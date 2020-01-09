Спортивный директор «Лацио» открестился от борьбы за Скудетто

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре в интервью Corriere dello Sport заявил, что клуб не собирается бороться за Скудетто в этом сезоне.

Мы на полпути. Мы выиграли много сражений, но должны победить в войне.

Разговоры о Скудетто нас не касаются, наша цель всегда состояла в том, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.

Мечтать - красиво, но я профессионал и не витаю в облаках. Мы должны быть скромными и сфокусированными.