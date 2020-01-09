Аленья - о «Реале»: «Не могу сказать, что никогда не буду там играть»

Новобранец «Бетиса» Карлес Аленья не исключил, что в будущем может оказаться в «Реале». Об этом хавбек заявил в интервью Cadena SER.
Футбол непредсказуем. Я всю жизнь жил в Барселоне, но никогда не говори «никогда». Да, для меня эта команда главный соперник, но в жизни может всё измениться.
Недавно футболист перешел в севильский клуб из «Барселоны».
Кстати мне кажется есть вина Вальверде, в том что не раскрыл талант парня, по моему все у него для игры в основе есть, хороший пас, хорошее видение поля, неплохой дриблинг.
Кстати мне кажется есть вина Вальверде, в том что не раскрыл талант парня, по моему все у него для игры в основе есть, хороший пас, хорошее видение поля, неплохой дриблинг.