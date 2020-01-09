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Аленья - о «Реале»: «Не могу сказать, что никогда не буду там играть»

сегодня, 14:05

Новобранец «Бетиса» Карлес Аленья не исключил, что в будущем может оказаться в «Реале». Об этом хавбек заявил в интервью Cadena SER.

Футбол непредсказуем. Я всю жизнь жил в Барселоне, но никогда не говори «никогда».  Да, для меня эта команда главный соперник, но в жизни может всё измениться. 

Недавно футболист перешел в севильский клуб из «Барселоны»

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Виссарионович
Виссарионович ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:08
Аленья родом из провинции, с другой стороны значимую роль в команде так и не занял.
Кстати мне кажется есть вина Вальверде, в том что не раскрыл талант парня, по моему все у него для игры в основе есть, хороший пас, хорошее видение поля, неплохой дриблинг.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Виссарионович
сегодня в 14:53
Сожгут его дом в Барселоне если перейдет в Реал, и гнобить будут, как Фиго.
Ничего не сделают.Фигу тогда был лидер Барсы,Энрике тоже играл за Барсу и Реал а затем тренировал Барсу.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:52
хороший игрок, зря барселона тратит мульоны на дембелей и прочих, когда в своей школе есть достойные игроки.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 14:42
Он очень хорошо смотрелся против Интера , лучше бы Вальверде его наигрывал , чем старых Видалей и Ракитичев
cska plus
cska plus
сегодня в 14:28
Все мечтают играть в великом Реале но не всем он доступен.
Виссарионович
Виссарионович ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:26
Сожгут его дом в Барселоне если перейдет в Реал, и гнобить будут, как Фиго.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:09
Лучше играть у Зидана в Реале,чем у мощенника Бартомеу и у труса физрука Вальверде.
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 14:07
ахаххаахах
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