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Фаната «Вероны» наказали за расистские оскорбления в адрес Балотелли

сегодня, 22:43

Болельщику «Вероны», оскорбившему на расовой почве форварда «Брешии» Марио Балотелли, запретили посещать спортивные мероприятия. Запрет вынесен на пять лет. Он распространяется на любые спортивные мероприятия в Италии и других государствах Евросоюза.

Инцидент произошел в начале ноября во время матча Серии А «Верона» – «Брешиа» (2:1). Болельщики хозяев выкрикивали оскорбления в адрес Балотелли. Из-за этого форвард запустил мяч на трибуны, в ту зону, где находились оскорблявшие его фанаты.  

Болельщика, которому запретили посещать спортивные мероприятия на пять лет, определили по видеозаписи, опубликованной в одной из социальных сетей. Это 38-летний мужчина. Он прибыл в Верону с Сицилии и посетил матч местной команды против «Брешии». Другие фанаты «Вероны», оскорблявшие Балотелли, пока не опознаны.

Отметим, что недавно Балотелли вновь подвергся расистским оскорблениям с трибун.

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W.N.W.A.
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