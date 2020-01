Главный тренер «Тоттенхэма» получил предупреждение на 77-й минуте игры 21-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».

Португальский специалист подглядывал в блокнот тренеров «святых», чтобы понять их тактику. Арбитр Майкл Дин показал Моуриньо желтую карточку.

Mourinho got booked for taking a look at Southampton's tactics 👀 pic.twitter.com/3yHJWJK80P