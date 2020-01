Роналду забивает 14+ мячей в первых двух сезонах за «Юве» за первый круг

«Ювентус» обыграл «Рому» в игре 19-го тура Серии А.

стал автором победного гола. Таким образом, 34-летний португалец забивает не менее 14 мячей за первые 19 матчей чемпионата Италии в первых двух сезонах за туринский клуб.

Рекордсменом «Ювентуса» является бывший нападающий Йон Хансен, на счету которого было три таких сезона - 1950/1951, 1951/1952 и 1952/1953.

14 - #Juventus players able to score at least 14 goals in the first 19 Serie A match-days of at least 2 different campaigns:



1) John Hansen - 1950/51, 1951/52 & 1952/53.

2) Cristiano #Ronaldo - 2018/19 & 2019/20.



Legends.#RomaJuve pic.twitter.com/tCle7QTgtL