Тренер «Мидлсбро»: «Нам нечего терять в игре с „Тоттенхэмом“»

Главный тренер «Мидлсбро» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Тоттенхэма» в Кубке Англии. Этот матч является переигровкой, так как первая встреча завершилась вничью.

Понятно, что «Тоттенхэм» является фаворитом на бумаге. Но на деле вы все видели сами в прошлой игре. Отсутствие в их команде ключевых игроков и усталость после сложного матча с «Ливерпулем» может сыграть нам на руку.

Нет ничего невозможного, но если говорить: «Это же „Тоттенхэм“, в первой встрече нам повезло», то можно вообще не выходить на поле. Нам нечего терять, «Мидлсбро» выиграет, даже если проиграет.