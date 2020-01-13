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Тренер «Мидлсбро»: «Нам нечего терять в игре с „Тоттенхэмом“»

сегодня, 12:55
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсброЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Мидлсбро» Джонатан Вудгейт поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Тоттенхэма» в Кубке Англии. Этот матч является переигровкой, так как первая встреча завершилась вничью.

Понятно, что «Тоттенхэм» является фаворитом на бумаге. Но на деле вы все видели сами в прошлой игре. Отсутствие в их команде ключевых игроков и усталость после сложного матча с «Ливерпулем» может сыграть нам на руку. 

Нет ничего невозможного, но если говорить: «Это же „Тоттенхэм“, в первой встрече нам повезло», то можно вообще не выходить на поле. Нам нечего терять, «Мидлсбро» выиграет, даже если проиграет.

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