Тренировка «Барселоны» прошла в привычном режиме

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде провел утреннюю тренировку «сине-гранатовых».
Все футболисты тренировались в привычном режиме на поле имени Тито Вилановы.
Полузащитник Артур провел лишь часть занятия в обычном режиме, голкипер Марк-Андре тер Штеген выполнял упражнения в поле. Защитник Жан-Клер Тодибо пропустил тренировку из-за скорого трансфера в «Шальке».
Вальверде готовит команду к матчу 20-го тура Примеры с «Гранадой» в обычном режиме, не обращая внимания на различные слухи.
Entrenamiento de los jugadores disponibles del primer equipo en el campo Tito Vilanova.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2020
Arthur hace parte de la sesión con el grupo y Ter Stegen hace trabajo de campo.
Todibo no se entrena con permiso del club.
También entrenan Iñaki Peña, C. Pérez y Ansu Fati del Barça B. pic.twitter.com/u9VNYqX1vj
Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри согласится возглавить "Барселону, если ему поступит предложение.