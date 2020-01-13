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Тренировка «Барселоны» прошла в привычном режиме

сегодня, 15:38

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде провел утреннюю тренировку «сине-гранатовых».

Все футболисты тренировались в привычном режиме на поле имени Тито Вилановы.

Полузащитник Артур провел лишь часть занятия в обычном режиме, голкипер Марк-Андре тер Штеген выполнял упражнения в поле. Защитник Жан-Клер Тодибо пропустил тренировку из-за скорого трансфера в «Шальке».

Вальверде готовит команду к матчу 20-го тура Примеры с «Гранадой» в обычном режиме, не обращая внимания на различные слухи.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри согласится возглавить "Барселону, если ему поступит предложение. 

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drug01
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