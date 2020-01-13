Тренировка «Барселоны» прошла в привычном режиме

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Главный тренер «Барселоны» провел утреннюю тренировку «сине-гранатовых».

Все футболисты тренировались в привычном режиме на поле имени .

Полузащитник Артур провел лишь часть занятия в обычном режиме, голкипер выполнял упражнения в поле. Защитник пропустил тренировку из-за скорого трансфера в «Шальке».

Вальверде готовит команду к матчу 20-го тура Примеры с «Гранадой» в обычном режиме, не обращая внимания на различные слухи.

Entrenamiento de los jugadores disponibles del primer equipo en el campo Tito Vilanova.



Arthur hace parte de la sesión con el grupo y Ter Stegen hace trabajo de campo.



Todibo no se entrena con permiso del club.



También entrenan Iñaki Peña, C. Pérez y Ansu Fati del Barça B. pic.twitter.com/u9VNYqX1vj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 13, 2020

Ранее стало известно, что бывший главный тренер «Ювентуса» согласится возглавить "Барселону, если ему поступит предложение.