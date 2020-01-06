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Винисиус после игры с «Хетафе» проигнорировал тренерское задание

сегодня, 09:00
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Хавбек «Реала» Винисиус Жуниор после игры 19-го тура Примеры с «Хетафе» отказался выполнять тренерскую установку.

После окончания встречи три игрока «сливочных»: защитники Начо и Альваро Одриосола и полузащитник Родриго, которые не принимали участия в игре, получили задание от тренера по физической подготовке сделать ряд упражнений для поддержания формы. Кроме них к этим занятиям был привлечен Винисиус, который сыграл чуть более 20 минут. Однако он, сделав часть упражнений, заявил, что устал, и покинул поле.

Отметим, что к этим занятиям не были привлечены хавбек Федерико Вальверде, на счету которого столько же минут, сколько и у Винисиуса, и форвард Лука Йович, который вышел на поле на 81-й минуте.

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