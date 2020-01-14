Тренер СПАЛа: «Никаких указаний по игре против Ибрагимовича не делал»

Главный тренер СПАЛа поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Милана» в 1/8 финала Кубка Италии.

И для нас, и для «Милана» этот матч будет важнейшим на данном отрезке. Подготовка, тренировки прошли уверенно и по плану.

Знаем те слабые места и стороны противника, которыми можно воспользоваться. Как будем действовать против Ибрагимовича, если он выйдет? Никаких персональных указаний на игру против него пока не делал. Он высококлассный футболист, конечно, к нему требуется пристальное внимание со стороны защитников.