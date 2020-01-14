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Тренер СПАЛа: «Никаких указаний по игре против Ибрагимовича не делал»

сегодня, 15:47
МиланЛоготип футбольный клуб Милан-:-Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер СПАЛа Леонардо Семпличи поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Милана» в 1/8 финала Кубка Италии.

И для нас, и для «Милана» этот матч будет важнейшим на данном отрезке. Подготовка, тренировки прошли уверенно и по плану. 

Знаем те слабые места и стороны противника, которыми можно воспользоваться. Как будем действовать против Ибрагимовича, если он выйдет? Никаких персональных указаний на игру против него пока не делал. Он высококлассный футболист, конечно, к нему требуется пристальное внимание со стороны защитников.

Ранее стало известно, что в игре не сможет принять участие основной голкипер «Милана» Доннарумма

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ДСА
ДСА
сегодня в 15:51
СПАЛу Кубок не нужен, можно спокойно сливать.
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