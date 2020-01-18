Заболотный показал свой первый забитый гол в 2020 году

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный в своем Инстаграме опубликовал видео со сборов в турецком Белеке.
28-летний футболист показал свой первый забитый мяч в 2020 году.
Ранее «Соккер.ру» показывал, как Заболотный проводил свой отпуск.
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный в своем Инстаграме опубликовал видео со сборов в турецком Белеке.
28-летний футболист показал свой первый забитый мяч в 2020 году.
Ранее «Соккер.ру» показывал, как Заболотный проводил свой отпуск.
Хотя когда ничего не остается...
Хотя когда ничего не остается...