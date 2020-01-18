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Заболотный показал свой первый забитый гол в 2020 году

сегодня, 15:43

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный в своем Инстаграме опубликовал видео со сборов в турецком Белеке.

28-летний футболист показал свой первый забитый мяч в 2020 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работаем ⚽️ P.S. Отличный пас @mostovoy21 💪🏼

Публикация от ZE (@zabolotniy_anton)

Ранее «Соккер.ру» показывал, как Заболотный проводил свой отпуск

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 20:16
Легенда Зенита, супер популярный футболист среди бомжей, знамя сине голубой торсиды, особа приближённая к самому Миллеру...незаслуженно попавшая под интриги руководства и незаслуженно выкинутая в клуб Сочи, где и продолжает феерить забивая красивые мячи!
bacek15
bacek15
сегодня в 20:09
Интересно, чем в Белеке лучше чем в Сочи ?
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 17:22
кокорин забил, заболотный забил. гордость берёт за выпускников питерской академии
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 16:34
Редкие свои моменты показывает.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:09
По-моему это его первый гол за последние пару лет
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 15:57
Хахахахах сейчас бы хвастаться голом в двухсторонке xD
Хотя когда ничего не остается...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:51
Первый .....и возможно последний в этом году.....потому и показал!!!
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