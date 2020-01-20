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Мюллер – единственный игрок, забивающий в Бундеслиге 12 лет подряд

сегодня, 09:42
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер установил очередной выдающийся рекорд после забитого гола в матче 18-го тура Бундеслиги с «Гертой».

30-летний немецкий игрок является единственным футболистом, который забивает в Бундеслиге на протяжении 12 лет подряд. Первый гол Томаса в турнире был датирован 2009 годом. Также Мюллер прокомментировал победу над «Гертой»:

В подобных встречах часто на табло после 80 минут горит 0:0. В этот момент чувствуешь давление, понимаешь, что нужно забивать. Хорошо, что нам удалось решить все намного раньше. Мы вымотали «Герту», поэтому во втором тайме их оборона стала допускать ошибки. Считаю, что в первом тайме мы играли слишком терпеливо, были недостаточно опасны. Во втором тайме мы решили играть с более высоким темпом.

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