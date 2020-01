Левандовски третьим забил 20 голов в топ-5 лиг Европы в этом сезоне

«Бавария» в гостевом матче 18-го тура Бундеслиги разгромила «Герту».

Форвард мюнхенцев забил один мяч в игре с пенальти на 73-й минуте. Этот гол стал для него 20-м в нынешнем сезоне.

Таким образом, он третьим достиг этой отметки среди футболистов топ-5 лиг Европы. Лидирует нападающий «Лацио» , на счету которого 23 мяча, а у форварда «РБ Лейпцига» столько же голов (20), сколько и у Левандовски.

Three players in Europe's top five divisions have scored 20 league goals so far this season:



🇮🇹 Ciro Immobile (23)

🇩🇪 Timo Werner (20)

🇵🇱 Robert Lewandowski (20)



Lewy joins the list. 🙅‍♂️ pic.twitter.com/mnBS7R08xc