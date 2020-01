Алиссон стал первым голкипером «Ливерпуля» с 2010 года, кто сделал ассист

«Ливерпуль» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в игре 23-го тура АПЛ .

Второй мяч в составе «красных» забил форвард после передачи голкипера Алиссона.

Бразильский вратарь стал первым с 2010 года стражем ворот мерсисайдского клуба, кто сделал голевую передачу в матче Премьер-Лиги. Предыдущий раз это сделал нынешний голкипер «Астон Виллы» , который ассистировал экс-нападающему «Ливерпуля» .

3/10 - Alisson is the first Liverpool goalkeeper to assist a Premier League goal since Pepe Reina set-up Fernando Torres against Sunderland in March 2010. Scope. #LIVMUN pic.twitter.com/AnIoP3LXAK