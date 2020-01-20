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Алиссон стал первым голкипером «Ливерпуля» с 2010 года, кто сделал ассист

сегодня, 08:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в игре 23-го тура АПЛ.

Второй мяч в составе «красных» забил форвард Мохаммед Салах после передачи голкипера Алиссона.

Бразильский вратарь стал первым с 2010 года стражем ворот мерсисайдского клуба, кто сделал голевую передачу в матче Премьер-Лиги. Предыдущий раз это сделал нынешний голкипер «Астон Виллы» Пепе Рейна, который ассистировал экс-нападающему «Ливерпуля» Фернандо Торресу.

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Storm-Shadow
Storm-Shadow
сегодня в 09:46
Подумаешь
Тер штеген уже 2 ассиста сделал
cska plus
cska plus
сегодня в 09:21
Алиссон один из лучших мячеловов в АПЛ.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 08:35
Аллисон с Ван Дейком очень усилили Ливерпуль
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