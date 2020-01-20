Алиссон стал первым голкипером «Ливерпуля» с 2010 года, кто сделал ассист

сегодня, 08:28

«Ливерпуль» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в игре 23-го тура АПЛ .

Второй мяч в составе «красных» забил форвард после передачи голкипера Алиссона.

Бразильский вратарь стал первым с 2010 года стражем ворот мерсисайдского клуба, кто сделал голевую передачу в матче Премьер-Лиги. Предыдущий раз это сделал нынешний голкипер «Астон Виллы» , который ассистировал экс-нападающему «Ливерпуля» .