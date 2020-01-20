Алиссон стал первым голкипером «Ливерпуля» с 2010 года, кто сделал ассист

«Ливерпуль» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» в игре 23-го тура АПЛ.
Второй мяч в составе «красных» забил форвард Мохаммед Салах после передачи голкипера Алиссона.
Бразильский вратарь стал первым с 2010 года стражем ворот мерсисайдского клуба, кто сделал голевую передачу в матче Премьер-Лиги. Предыдущий раз это сделал нынешний голкипер «Астон Виллы» Пепе Рейна, который ассистировал экс-нападающему «Ливерпуля» Фернандо Торресу.
3/10 - Alisson is the first Liverpool goalkeeper to assist a Premier League goal since Pepe Reina set-up Fernando Torres against Sunderland in March 2010. Scope. #LIVMUN pic.twitter.com/AnIoP3LXAK— OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2020
Тер штеген уже 2 ассиста сделал
Тер штеген уже 2 ассиста сделал